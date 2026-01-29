Balogh Eleni fotója láttán szerelmesek lettek a rajongók

Ragyogó kék szemek, gyönyörű angyalarc. Balogh Elenire nézve csak a tökéletesség szó jut eszünkbe. A modell letisztult, fehér fodros felsőben pózol új képén, amire egyszerűen nem találni szavakat. A kommentelők mégis megpróbálták szavakba önteni a lehetetlent.

Balogh Eleni tudja, mitől döglik a légy

Fotó: TV2

A TV2 Szerencselánya igazán tudja, mivel nyűgözze le követőit. Új bejegyzésében fehér, letisztult felsőben mutatta meg magát és természetes szépségét. Telt ajkak, dús hullámos haj és tengerkék szemek - ezek jellemzik leginkább a modell fotóját, amiért nem csoda, hogy rengetegen odáig vannak.

Elbűvölő tekintettel hengerli le rajongóit Balogh Eleni

Gyönyörű vagy

– írta egy kommentelő.

Angyali szépség

– áll egy következő hozzászólásban.

Káprázatos szépség

Volt, aki kicsit lazábbra vette a figurát és csupán ennyit szólt hozzá:

Fullos

A modellnek nem ez az első szemet kápráztató bejegyzése.