Aurelio párja tiszta vizet öntött a pohárba: „Szerintem ez juttatta a börtönbe"

Elindult a TV2 saját fejlesztésű realityje, az Eskü, megváltozom!, amelynek már a címe is súlyos ígéretet hordoz, Aurelio Caversaccio esetében pedig különösen nagy a tét. A korábbi valóságshow-sztár életét ugyanis nemcsak botrányok és hangos kifakadások kísérték, hanem egy olyan döntés is, amely végül a börtönbe vezetett. A műsor második epizódja éppen erre a pontra tapint rá: arra a dühre, amely Aurelio szerint is újra és újra rossz irányba vitte az életét. A kérdés már nem az, hogy volt-e probléma, hanem az, hogy képes-e valóban szembenézni vele – és változtatni rajta.
A rész egyik legfeszültebb pillanata egy látszólag ártatlan, mégis idegőrlő feladathoz kötődik, amikor Aureliónak törpéket kell a megfelelő pozícióba állítania körmönfont utasítások és talányos nyomok alapján, miközben kertet takarít és díszít a segítőjével. A nyomás egy ponton elviselhetetlenné válik, Aurelio üvölt, kifakad, és saját bevallása szerint is túl sok lesz neki az egész helyzet. Nem véletlenül: a düh nála nem egyszerű érzelem, hanem egy régi, veszélyes minta.
A jeleneteket a „moziteremben” figyeli Aurelio kislányának édesanyja, Niki, aki meglepően őszinte véleményt fogalmaz meg: „Egyszer láttam igazán kiborulni miattam, amikor véletlenül kidobtam valamit, ami számára nagyon fontos volt. Fel-alá mászkált a házban, és képzeld el, még kiabálni sem tudott, elértem nála azt a szintet” – mondja őszintén. Aurelio barátja sem szépít: „Rengetegszer láttam már fel-alá rohangálni, üvölteni, volt, hogy közben sírt is.”
A beszélgetés azonban itt válik igazán súlyossá. Niki kimondja azt, amit talán sokan gondolnak, de kevesen mernek:
Szerintem ez juttatta börtönbe is. Nem tudott akkor higgadt fejjel döntést hozni, és azt mondani, hogy ezt most hivatalos úton intézem el. Ehelyett kétszázon égő fejjel elindult visszaszerezni azt a pénzt, amit elraboltak tőle
Barátja hozzáteszi: „A pénzügyei mindig ilyenek voltak, sosem tudta elviselni az igazságtalanságot.”
A második epizód azonban nem áll meg a düh kérdésénél. Aurelio legnagyobb félelmeiről is beszél, miközben a hiszékenységét is keményen próbára teszik. Az egészet Nótár Mary színes, érzelmekkel teli narrációja fogja össze, amely csak tovább mélyíti a történetet.
Az Eskü, megváltozom! új része ma este 21:30-kor kezdődik a TV2-n, és minden jel arra utal: ez az epizód nemcsak hangos lesz, hanem fájdalmasan őszinte is.
