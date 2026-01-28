Hogy mi? Aurelio szembenézett a menstruációs fájdalmakkal

Az Eskü, megváltozom! mai része minden eddiginél humorosabbnak ígérkezik, miközben a műsor olyan helyzetekbe sodorja Aurelio Caversacciót, amelyek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A korábbi epizódok mély, sokszor fájdalmas pillanatai után ezúttal a nevetés kerül előtérbe, ám a feladatok mögött komoly üzenet húzódik: milyen az, amikor egy férfi valóban belehelyezkedik egy anya mindennapi kihívásaiba.

Aurelio jóga közben lesz kénytelen a babát ellátni (Fotó: TV2)

Aurelio börtönben töltött időszakában kimaradt a jóból: Most bepótolhatja

A mai adásban Aurelio olyan tapasztalatokat él át, amelyekből korábban teljesen kimaradt. Kislánya, Szofi első másfél évét ugyanis a börtön miatt nem élhette meg, így számára ezek a helyzetek egyszerre ismeretlenek és sokkolóak. Egy síró műbabát kell megnyugtatnia, miközben párja, Niki részletesen elmagyarázza, melyik sírás mit jelent, mikor éhes a baba, mikor fáradt, és mikor van egyszerűen elege a világból.

Aurelio itt még nem tudja mire vállalkozott (Fotó: TV2)

Professzionális műkörömdíszítő lesz?

Niki szerint ezek a helyzetek fontos tanulságokat hordoznak. Úgy véli, elengedhetetlen lenne, hogy Aurelio elfogadja: vannak dolgok, amelyekben ő tapasztaltabb.

Nagyon fontos lenne, hogy elfogadja, hogy vannak dolgok, amiket én jobban tudok. Mindig mondja, hogy szeretne még egy babát, de akkor hallgatnia is kell rám, mert én ezt már egyszer végigcsináltam

– fogalmaz határozottan. A meglepetések sora itt még nem ér véget: Aurelio műkörömdíszítő tanfolyamra is ellátogat. Az oktatója biztatása sem mindennapi: „A végére olyan leszel, mint Picasso” – hangzik el, a kérdés pedig már csak az, hogy valóban műalkotás születik-e a körmökön.

Aurelio anyukája nem tudta pókerarccal nézni a fia szenvedését (Fotó: TV2)

Szembenéz a menstruációs fájdalmakkal

A legkeményebb próbatétel azonban a menstruációs fájdalomszimulátor, amelyet Aurelio testére kapcsolnak körömdíszítés közben. A reakció azonnali és kendőzetlen: „El sem tudom képzelni, hogy egy nőnek ilyen hasi fájdalmai legyenek, azt hiszem, kiszakad a lépem” – mondja, majd egy ponton már könyörög.

Kapcsold ki, mert szétb*szom

– fakad ki.

A nagy kérdés azonban továbbra is az: vajon egy ilyen extrém, fájdalmas és mégis vicces tapasztalat elég lehet ahhoz, hogy Aurelio valóban máshogy álljon a mindennapok kihívásaihoz? Képes lesz tanulni ebből, vagy minden marad a régiben? Minderre 21:30-tól derül fény a TV2-n.