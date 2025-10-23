Orbán Viktor beszéde előtt zengett ez a dal, megindító pillanat volt - október 23.

Magyarok tömegei énekelték együtt Sztevanovity Zorán emblematikus dalát a Parlament előtt az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező állami ünnepségen. Az Apám hitte című dal egy „pesti srác” adoptálásában csendült fel, és a Kossuth téren tapintani lehetett a meghatottságtól helyenként elnémuló tömeg erejét. Orbán Viktor beszéde előtt zúgott a dal.

Egy igazi "pesti srác" énekelte el az Apám hitte című dalát, Orbán Viktor beszéde előtt Fotó: Bors

Míg a tömeg Orbán Viktor beszédére várt, felcsendült Zorán slágere

Az 1956-os hősök emlékére megrendezett, nagyszabású állami ünnepségre magyar honfitársaink tízezrei voltak kíváncsiak. A hatalmas tömeg nem is várt hiába, hiszen egy színvonalas és méltóságteljes ünnepség vette kezdetét kora délután. A Parlament előtt felállított színpadon, Orbán Viktor beszéde előtt színészek és énekesek engedtek bepillantást 1956 október 23-a történelemformáló eseményeibe. Majd eljött a pillanat, amikor egy "ifjú forradalmár" rázendített Sztevanovity Zorán mgrendítő erejű és örökérvényű tartalommal bíró dalára. Szólt és szállt az Apám hitte, amit a hatalmas tömeg, egyemberként énekelt.

Így zengett az ismert sláger az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén: