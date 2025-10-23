BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor beszéde előtt zengett ez a dal, megindító pillanat volt - október 23.

1956-os forradalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 15:12 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 15:15
október 23.BékemenetZoránnemzeti ünnepOrbán Viktor
Az Apám hitte című dal minden magyar számára egyet jelent a közöségi élménnyel. Orbán Viktor beszéde előtt szólt Sztevanovity Zorán dala.
Bors
A szerző cikkei

Magyarok tömegei énekelték együtt Sztevanovity Zorán emblematikus dalát a Parlament előtt az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező állami ünnepségen. Az Apám hitte című dal egy „pesti srác” adoptálásában csendült fel, és a Kossuth téren tapintani lehetett a meghatottságtól helyenként elnémuló tömeg erejét. Orbán Viktor beszéde előtt zúgott a dal. 

0F3A6913
Egy igazi "pesti srác" énekelte el az Apám hitte című dalát, Orbán Viktor beszéde előtt Fotó: Bors

Míg a tömeg Orbán Viktor beszédére várt, felcsendült Zorán slágere

Az 1956-os hősök emlékére megrendezett, nagyszabású állami ünnepségre magyar honfitársaink tízezrei voltak kíváncsiak. A hatalmas tömeg nem is várt hiába, hiszen egy színvonalas és méltóságteljes ünnepség vette kezdetét kora délután. A Parlament előtt felállított színpadon, Orbán Viktor beszéde előtt színészek és énekesek engedtek bepillantást 1956 október 23-a történelemformáló eseményeibe. Majd eljött a pillanat, amikor egy "ifjú forradalmár" rázendített Sztevanovity Zorán mgrendítő erejű és örökérvényű tartalommal bíró dalára. Szólt és szállt az Apám hitte, amit a hatalmas tömeg, egyemberként énekelt. 
Így zengett az ismert sláger az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu