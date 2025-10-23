Október 23-án rendőrök szedték le a színpadról Kikit

Azok, akik a 90-es években születtek, már csak a szüleiket kérdezhetik meg arról, milyen is volt egy olyan világban élni, ahol a rendszerkritikus hangokat elnémította a karhatalom és az állampárt, és ahol azt sem szabadott hangosan kimondani, hogy 1956 magyar hősei forradalmárok és szabadságharcosok voltak. Ma már belegondolni is furcsa, de a 80-as évek közepén még abból is baj lehetett, ha egy előadó október 23-án egy 56-os számot ábrázoló pólóban lépett színpadra.
Ez történt az Első Emelet frontemberével is, aki pusztán figyelmetlenségből lépett - az akkor már puha diktatúrát fenntartó - állampárt lábára azzal, hogy rosszul választotta meg a fellépőruháját azon a bizonyos napon. „A nyolcvanas évek második felében Debrecenben játszottunk október 23-án.”
Abban a szezonban, teljesen véletlenül én egy olyan pólóban léptem fel rendszeresen, aminek az elején egy hatalmas, 56-os szám virított.
„Nem volt emögött semmi szándékosság, de még csak eszembe sem jutott, hogy aznap, ennek a számnak különleges jelentősége van” – kezdte a Borsnak Patkó Béla Kiki, aki első körben egy poénnal szerette volna elvenni a kínos „divatbaki” élét.
„A második számnál, valaki megkocogtatta a vállamat és közölte velem, hogy azonnal le kell menjek a színpadról, mert baj van. El sem tudtam képzelni, hogy mi lehet a gond, mígnem megkértek, hogy cseréljek felsőt, mert ebben nem folytathatom a koncertet. Lement a buli, de a színpad mögött már várt rám két civil ruhás rendőr, akik elkérték a pólót, majd megkérdezték, milyen céllal viseltem a koncerten. Én viccesre vettem a figurát és annyit mondtam: Az ötvenhetes sajnos éppen mosásban van. Ők persze nem nevettek és jelezték, hogy hamarosan találkozunk” – idézte fel a történetet az előadó.
Kiki azt is elárulta, hogy a rendőr hamarosan beváltotta ígéretét. „Egy hónappal később begurult a házunk elé egy sárga Zsiguli és kézbesítettek számomra egy meghívót az ötödik kerületi kapitányságra.”
Egy órán át tartott a kihallgatásom, amelynek során azt próbálták kideríteni, vagy talán inkább rám fogni, hogy provokáció címén vettem fel azt a számozott pólót.
„Mindezt a finom, de határozott megfélemlítés eszközeivel megtámogatták. A kihallgatótiszt velem szemben ült, míg egy társa a hátam mögött, csendben járkált. Végül aztán azt hiszem, hittek nekem és elengedtek” – idézte fel az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kötődő emlékét Kiki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.