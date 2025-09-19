Eljött a pillanat: combtörése után újra színpadra lép Demjén Ferenc

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor közzétette a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának időpontját és helyszínét a közösségi oldalán. A szervezők célja az lesz, hogy bemutassák a közösség erejét és a digitális térben való mozgósítás új eszközeit. Az esemény szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz. Most pedig kiderült, a rendezvényen ott lesz majd combtörést szenvedett Demjén Ferenc is, akinek ez lesz az első fellépése súlyos sérülése után.

Újra színpadra áll súlyos balesetét követően Demjén Ferenc.Fotó: Mediaworks Archívum

Az énekes még nyár végén szenvedett combtörést, ami miatt műtét és kórházi rehabilitáció is várt rá. Nemrég azonban már otthonából bejelentkezve nyugtatta meg rajongóit, már jól van:

Kedves Barátaim sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon! Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozom legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik

- közölte akkor és most mint kiderül, ez a nemsokára már el is érkezett.



Demjén Ferenc is a DPK-s esemény fellépőinek listáján:

A szeptember 20-ai rendezvény délben kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

A fellépők közt ott lesz az augusztus közepén comtörtést Demjén Ferenc, mellette pedig koncertezik Oláh Gergő, Nagy Adri, Pataky Attila és Nagy Feró is. A sztárfellépők mellett pedig a résztvevők találkozhatnak Marsi Anikóval, Rubint Rékával és Kulcsár Edinával is

- írja a Tények.