Eljött a pillanat: combtörése után újra színpadra lép Demjén Ferenc

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor közzétette a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának időpontját és helyszínét a közösségi oldalán. A szervezők célja az lesz, hogy bemutassák a közösség erejét és a digitális térben való mozgósítás új eszközeit. Az esemény szeptember 20-án Budapesten, a Papp László Sportarénában lesz. Most pedig kiderült, a rendezvényen ott lesz majd combtörést szenvedett Demjén Ferenc is, akinek ez lesz az első fellépése súlyos sérülése után.
Az énekes még nyár végén szenvedett combtörést, ami miatt műtét és kórházi rehabilitáció is várt rá. Nemrég azonban már otthonából bejelentkezve nyugtatta meg rajongóit, már jól van:
Kedves Barátaim sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon! Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozom legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik
- közölte akkor és most mint kiderül, ez a nemsokára már el is érkezett.
A szeptember 20-ai rendezvény délben kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.
A fellépők közt ott lesz az augusztus közepén comtörtést Demjén Ferenc, mellette pedig koncertezik Oláh Gergő, Nagy Adri, Pataky Attila és Nagy Feró is. A sztárfellépők mellett pedig a résztvevők találkozhatnak Marsi Anikóval, Rubint Rékával és Kulcsár Edinával is
- írja a Tények.
A Digitális Polgári Kör egy digitális országépítés, amely azért jött létre, hogy az online térben összefogva a magyarok kiállhassanak az indentitásért, a kultúráért és a szabadságért. A tagok száma már az 55 ezret is meghaladta, a megalakulása után, július 30-án Facebook csoportot is létrehoztak, írja a Metropol.
