„Nem tudom, mit nem lehet ezen megérteni!” – Vajna Tímea ezt sosem bocsátja meg Reviczky Gábornak

2019. január 20-án óriási veszteség érte mind a hollywoodi, mind a magyar filmgyártást. Andy Vajna, a Rambo-filmek, a Die Hard, az Elemi ösztön vagy a Total Recall – Az emlékmás atyja olyan nemzetközi sztárokkal ápolt közeli kapcsolatot mint a mára már önmaga árnyékának számító Bruce Willis, Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger. Utóbbi még Vajna temetésére is hazánkba látogatott, hogy végső búcsút vegyen barátjától. Ebben több a magyar színésztársa is követte a példáját, azonban a hazai sztárvilág egy jeles alakja, Reviczky Gábor nem tudott jelen lenni a szertartáson, ezt pedig Andy Vajna özvegye, Vajna Tímea azóta sem tudta megbocsátani neki.

Andy Vajna 2013 és 2019 között volt Vajna Tímea férje (Fotó: Bors)

Vajna Tímea évek óta nem tud megbocsátani Reviczky Gábornak

Hiába teltek már el évek Andy Vajna halála óta, Reviczky Gábor azóta sem tudja túltenni magát azon, hogy nem tudott ott lenni barátja temetésén. Az Üvegtigris-filmek sztárja a Borsnak elevenítette fel ezt az emléket, mely több szempontból is fájó a számára. Ugyanis amellett, hogy nem tudott együtt gyászolni a szertartáson résztvevő ismerőseivel, barátaival, egy évek óta dédelgetett, nagy vágya sem teljesült. A magyar szinkrontörténelem egyik legmeghatározóbb alakja szeretett volna találkozni azzal az Arnold Schwarzeneggerrel, akinek már több alkalommal is kölcsönözte orgánumát, és erre a temetésen meg lett is volna lehetősége, ám egészségügyi okok miatt sem ő, sem az egész családja nem tudott részt venni a búcsúztatáson. Ez a hiányosság azonban nemcsak a rákbetegsége után jelenleg szívproblémákkal küzdő Reviczky lelkébe ékelődött be tüskeként. Vajna Tímea ugyanis azóta képtelen megbocsátani, hogy a színész nem jelent meg a gyászszertartáson, és a két sztár között évek óta rossz a kapcsolat:

Schwarzeneggerrel találkozhattam volna Andy temetésén, de mind a négyen megbetegedtünk a családban, lázasak voltunk, és ezért nem voltunk ott. Emiatt Andy volt felesége neheztel is rám, de nem tudom, mit nem lehet megérteni azon, ha beteg az ember.

- mondta lapunknak a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.