3 születési hónap páros, akik végül mindig egymás mellett kötnek ki

Július és Március

Ez a két hónap állítja fel a mércét az érzelmi intenzitás terén a kapcsolatokban. Amikor ezek a vízjegyek találkoznak, az egy teljes alámerülés az érzésekbe. A júliusban született lelkek mélyen szeretőek és ösztönösen gondoskodóak – olyan emberek, akik akaratlanul is biztonságérzetet keltenek benned. A márciusi születésűek az álmodozók energiáját hozzák. Kreatívak, intuitívak, és végtelenül kíváncsiak arra, mi zajlik a felszín alatt. Olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek másnak eszébe sem jutnak, és valahogy előcsalogatják a legmélyebb gondolataidat is. Azt gondolhatnánk, hogy ez a páros belefullad az érzelmekbe, de ehelyett könnyedén lebegnek bennük. Még ha távolság is alakul ki közöttük, az sosem tart sokáig. Mindig visszatalálnak egymáshoz.

Április és Augusztus

Április és augusztus tiszta tűz – hangosak és lehetetlen őket figyelmen kívül hagyni. Együtt olyanok, mint egy tűzijáték, ami sosem ér véget igazán. Az áprilisi születésűek magabiztossággal és lendülettel vezetnek. Ha kihívás adódik, ők már félúton túl vannak rajta. Az augusztusban születettek jelenléttel és karizmával rendelkeznek. Hűségesek, lehengerlőek, és valahogy anélkül vonzzák magukra a figyelmet, hogy erőlködnének. Ez a páros a versengésből él, és arra ösztönzik egymást, hogy bátrabbak, hangosabbak és félelem nélküliek legyenek. Lehetnek szünetek, de a vég mindig csak átmeneti. A szikra túl erős, és egyikük sem hajlandó hosszú időre elsétálni.

Június és Február

Ez a páros a beszélgetésből és a kapcsolódásból él. Június és február levegő jegyek, akik eszmecseréken, vitákon és folyamatos szellemi mozgáson keresztül kötődnek egymáshoz. A júniusban születettek gyorsan ugrálnak gondolatról gondolatra – kíváncsiak, alkalmazkodóképesek, és mindig a következő felismerést keresik. A februáriak nagyobban gondolkodnak, előretekintenek – őket az innováció, a jövő és a lehetőségek világa érdekli. Együtt olyan szellemi ritmust alakítanak ki, amit nehéz mással pótolni. Még ha el is sodródnak egymástól, a szellemi kémiájuk ereje újra összehozza őket. A beszélgetés köztük sosem ér igazán véget.

