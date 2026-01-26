A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (7. rész)

Következzen hát a gyakorlati ismerkedés a cigánykártya paklinkkal! A kártyavetés alapját mindig a megfelelő kirakási modell adja, hiszen ez határozza meg, hogyan, miként értelmezzük a lapokat. Kezdőként különösen fontos, hogy egy egyszerű, jól átlátható terítéssel induljunk, amely segít megérteni az összefüggéseket, és biztonságos alapot nyújt az első cigánykártya vetésekhez.
Ez a cigánykártya kirakási modellt általában egyszerűbb, konkrétabb kérdések esetén alkalmazzuk , az alacsony lapszám és az átlátható sorrend könnyen értelmezhető válaszokat ad számunkra.
Első példakirakásunkban a kérdező egy 30- as éveiben járó hölgy. Azt szeretné megtudni, hogy a néhány hete indult, kezdődő kapcsolata hogyan alakul a későbbiekben a fiatalemberrel?
A paklit jól összekeverjük, és két kupacba emeljük – emeltetjük a kérdezővel. A paklit újra egyesítjük, és a tetejéről elkezdjük leosztani a lapokat : lentről felfelé, a képen látható formában az asztalra helyezzük a kártyákat, és csak akkor fordítjuk fel őket, mikor minden lap a helyére került.
A kapott kártyalapok sorrendben a következők: ház, féltékenység, tolvaj, ajándék, gyermek, lelkész, szerencse
Az első 3 kártyalap a feltett kérdés múltjára, előzményeire vonatkozik (ház, féltékenység, tolvaj), a középső kártyalap a kérdés kulcslapja (ajándék). Az utolsó három lap pedig a kulcslaptól indulva a jövőbeni tendenciára utal: milyen folyamatok várhatóak, és mi a kérdés lehetséges végkifejlete (gyermek, lelkész, szerencse).
Fontos megjegyeznünk, hogy a félhold kirakás rövidtávú jövőképet ad, és általában a következő hetek, maximum 1-2 hónap tendenciáját vázolja fel.
A kérdésére a választ a következőképpen értelmezzük:
A múltban, esetleg a kapcsolat indulásakor a kérdező nem a legjobb lelkiállapotban volt: elveszthette a biztonságérzetét, és félelem bujkálhatott benne a esetleges jövőbeni érzelmi veszteségek elszenvedése miatt. A ház-féltékenység-tolvaj hármas arra is utalhat, hogy korábbi kapcsolatában erősen sérült a bizalom, és kissé negatív várakozásokkal, félelemmel és aggályokkal tekintett a jövőbe. Talán szerelmi háromszöget élt meg, ami mély nyomokat hagyott benne.
A kulcslap és a jövő kártyalapjai azonban pozitív üzenetet hordoznak: az ajándék, mint központi kártya azt jelzi, hogy sorsa minden bizonnyal kedvező irányba fordul, és végre fellélegezhet az érzelmi terhek után. Mintha ajándékot kapna az égiektől az új partner megjelenésével.
A gyermek-lelkész-szerencse kombinációja azt mutatja, hogy egyfajta újjászületésként foghatja fel a történéseket, kapcsolatukra pedig az egyre mélyülő lelkiség, közös hullámhossz lehet jellemző: újra visszatérhet a hite, és optimistán tekinthet a jövőbe.
A szerencse, mint célkártya arra utal, hogy a kapcsolat nagyobb akadályok nélkül, könnyedén és szerencsésen halad előre, melyet egyfajta égi áldásként értékelhet.
A kérdező egy negyvenes éveiben járó hölgy, aki arra kíváncsi, sikeres lesz- e az állásváltoztatási szándéka, és elnyeri- e azt az új pozíciót, amit nemrég megpályázott?
A kapott kártyalapok a következők:
Szerelmes nő, váratlan öröm, gondolat, levél, kevés pénz, vágy, hamisság.
Az első három kártya azt szimbolizálja, hogy a kérdező nagyon megörült egy felbukkanó lehetőségnek, pályázatnak, mert anyagi- és szellemi fejlődés esélyét láthatta benne.
A levél, mint kulcslap arra utal, hogy hamarosan hírt, információt kap a lehetséges munkaszerződésével kapcsolatban – ez lehet akár interjúra hívás is.
Az utolsó 3 lap azonban nem feltétlenül sikeres végkifejletet sugall.
A kevés pénz ebben az esetben két dolgot is jelezhet: azt, hogy az anyagi reménye és a fizetési igénye nem teljesül, de átvitt értelemben korlátozásokra, csekély elnyerési esélyre is utalhat. A vágy a hamisság zárókártyával együtt pedig egyértelműen a vágyai, elképzelései meghiúsulására mutat rá: ez az új álláslehetőség valószínűleg nem az ő útja, vagy teljesen mást képzel erről a pozícióról, mint amilyen az valójában.
A Kártyavető Suli következő részében egy kicsit összetettebb, 9 lapos kirakási modellt mutatunk be, hogy még mélyebben megismerkedhessünk a cigánykártya rejtelmeivel.
