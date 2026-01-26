A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (7. rész)

Következzen hát a gyakorlati ismerkedés a cigánykártya paklinkkal! A kártyavetés alapját mindig a megfelelő kirakási modell adja, hiszen ez határozza meg, hogyan, miként értelmezzük a lapokat. Kezdőként különösen fontos, hogy egy egyszerű, jól átlátható terítéssel induljunk, amely segít megérteni az összefüggéseket, és biztonságos alapot nyújt az első cigánykártya vetésekhez.

Gyakorlati útmutató cigánykártya kirakási modell kezdőknek.

2 konkrét kérdésfeltételre jött kirakás, magyarázattal és fotóval.

Fotó: Sergio Picarra / Shutterstock

Cigánykártya vetés otthon – A 7 lapos „félhold” kirakás

Ez a cigánykártya kirakási modellt általában egyszerűbb, konkrétabb kérdések esetén alkalmazzuk , az alacsony lapszám és az átlátható sorrend könnyen értelmezhető válaszokat ad számunkra.

Első példa – kérdés a szerelmi élettel kapcsolatban

Első példakirakásunkban a kérdező egy 30- as éveiben járó hölgy. Azt szeretné megtudni, hogy a néhány hete indult, kezdődő kapcsolata hogyan alakul a későbbiekben a fiatalemberrel?

A paklit jól összekeverjük, és két kupacba emeljük – emeltetjük a kérdezővel. A paklit újra egyesítjük, és a tetejéről elkezdjük leosztani a lapokat : lentről felfelé, a képen látható formában az asztalra helyezzük a kártyákat, és csak akkor fordítjuk fel őket, mikor minden lap a helyére került.

A kapott kártyalapok sorrendben a következők: ház, féltékenység, tolvaj, ajándék, gyermek, lelkész, szerencse

Az első 3 kártyalap a feltett kérdés múltjára, előzményeire vonatkozik (ház, féltékenység, tolvaj), a középső kártyalap a kérdés kulcslapja (ajándék). Az utolsó három lap pedig a kulcslaptól indulva a jövőbeni tendenciára utal: milyen folyamatok várhatóak, és mi a kérdés lehetséges végkifejlete (gyermek, lelkész, szerencse).

Fontos megjegyeznünk, hogy a félhold kirakás rövidtávú jövőképet ad, és általában a következő hetek, maximum 1-2 hónap tendenciáját vázolja fel.

Cigánykártya vetés otthon 7 lapos félhold kirakással.

Fotó: Szlovák Eszter

A lapok értelmezése

A kérdésére a választ a következőképpen értelmezzük:

A múltban, esetleg a kapcsolat indulásakor a kérdező nem a legjobb lelkiállapotban volt: elveszthette a biztonságérzetét, és félelem bujkálhatott benne a esetleges jövőbeni érzelmi veszteségek elszenvedése miatt. A ház-féltékenység-tolvaj hármas arra is utalhat, hogy korábbi kapcsolatában erősen sérült a bizalom, és kissé negatív várakozásokkal, félelemmel és aggályokkal tekintett a jövőbe. Talán szerelmi háromszöget élt meg, ami mély nyomokat hagyott benne.