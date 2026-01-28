A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (8. rész)

Elő a kártyapaklival, és folytassuk az ismerkedést a cigánykártyával! A 9 lapos „híd” kirakási modellt olyan helyzetekben alkalmazzuk, amikor szeretnénk részletesebben megérteni egy élethelyzet hátterét és belső mozgatórugóit, illetve egy adott életterület jövőbeli tendenciáját, várható kimenetelét fürkésszük. Felkészültél? Mutatjuk, hogyan sajátítható el még jobban a cigánykártya kirakása.

A cigánykártya kirakása: miért fontos a cigánykártya megfelelő kirakási modellje?

A kártyavetés során nemcsak az egyes lapok jelentése számít, hanem az is, hogyan és milyen sorrendben helyezkednek el egymás mellett. Egy jól felépített kirakási modell segít rendszerezni az információkat, irányt ad az értelmezésnek, és megmutatja az ok-okozati összefüggéseket. Lássunk két példaterítést az értelmezéssel együtt:

1. példa: A kérdező egyedülálló, fiatal hölgy, aki arra kíváncsi, hogyan alakul a magánélete a következő 6 hónapban?

A kártyapaklit megkeverjük, és ketté emeljük – vagy a kérdezővel emeltetjük. Az első kártyalapot a sor elejére helyezzük, a másodikat a sor végére – úgy, hogy 7 kártyalap beférjen a két lap közé „hídként”. Az első kapott lap a Szerelem, ez mutatja a feltett kérdés alaphelyzetét, témáját. A második kártya, amely egyben a célkártya, az Ellenség. Ezután leszámoljuk a két lap közötti híd kártyáit, melyek sorrendben a következők: Levél, Katonatiszt, Váratlan Öröm, Látogatás, Házasság, Veszteség, Özvegyasszony.

A lapok értelmezése a következő:

Mivel a kezdőlap a Szerelem, ebből arra következtethetünk, hogy a kérdező már nagyon vágyik mély érzelmi kapcsolódásra, amit vélhetően keresni is fog – illetve nyitottan várja azt. A Levél, Katonatiszt és Váratlan Öröm arra utal, hogy hamarosan felbukkan az életében egy férfi, aki erőteljesen udvarolhat neki. A Levél modern értelmezés szerint jelenthet online ismeretséget, de mivel a Katonatiszt nemcsak udvarlót, hanem munkaügyeket is jelöl, az sem kizárt, hogy szakmai jellegű lehet az első találkozása a férfival.

A Váratlan Öröm mindenképpen kellemes meglepetést és lelkesítő találkozást szimbolizál. A következő 4 kártya, valamint a végkifejlet lapja azonban óvatosságra inti a kérdezőt: a Látogatás a Házasság mellett elbizonytalanodást, a kapcsolat ingatagabb jellegét mutatja: talán nem halad gördülékenyen előre a viszony, a találkozások pedig rendszertelenek lehetnek. Habár a kapcsolat bizonyos formában fennáll, valószínűleg nem lesz felvállalt, definiált jellege.