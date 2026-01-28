A cigánykártya titkai és hagyománya – Kártyavető suli (8. rész)

Elő a kártyapaklival, és folytassuk az ismerkedést a cigánykártyával! A 9 lapos „híd” kirakási modellt olyan helyzetekben alkalmazzuk, amikor szeretnénk részletesebben megérteni egy élethelyzet hátterét és belső mozgatórugóit, illetve egy adott életterület jövőbeli tendenciáját, várható kimenetelét fürkésszük. Felkészültél? Mutatjuk, hogyan sajátítható el még jobban a cigánykártya kirakása.
A kártyavetés során nemcsak az egyes lapok jelentése számít, hanem az is, hogyan és milyen sorrendben helyezkednek el egymás mellett. Egy jól felépített kirakási modell segít rendszerezni az információkat, irányt ad az értelmezésnek, és megmutatja az ok-okozati összefüggéseket. Lássunk két példaterítést az értelmezéssel együtt:
A kártyapaklit megkeverjük, és ketté emeljük – vagy a kérdezővel emeltetjük. Az első kártyalapot a sor elejére helyezzük, a másodikat a sor végére – úgy, hogy 7 kártyalap beférjen a két lap közé „hídként”. Az első kapott lap a Szerelem, ez mutatja a feltett kérdés alaphelyzetét, témáját. A második kártya, amely egyben a célkártya, az Ellenség. Ezután leszámoljuk a két lap közötti híd kártyáit, melyek sorrendben a következők: Levél, Katonatiszt, Váratlan Öröm, Látogatás, Házasság, Veszteség, Özvegyasszony.
Mivel a kezdőlap a Szerelem, ebből arra következtethetünk, hogy a kérdező már nagyon vágyik mély érzelmi kapcsolódásra, amit vélhetően keresni is fog – illetve nyitottan várja azt. A Levél, Katonatiszt és Váratlan Öröm arra utal, hogy hamarosan felbukkan az életében egy férfi, aki erőteljesen udvarolhat neki. A Levél modern értelmezés szerint jelenthet online ismeretséget, de mivel a Katonatiszt nemcsak udvarlót, hanem munkaügyeket is jelöl, az sem kizárt, hogy szakmai jellegű lehet az első találkozása a férfival.
A Váratlan Öröm mindenképpen kellemes meglepetést és lelkesítő találkozást szimbolizál. A következő 4 kártya, valamint a végkifejlet lapja azonban óvatosságra inti a kérdezőt: a Látogatás a Házasság mellett elbizonytalanodást, a kapcsolat ingatagabb jellegét mutatja: talán nem halad gördülékenyen előre a viszony, a találkozások pedig rendszertelenek lehetnek. Habár a kapcsolat bizonyos formában fennáll, valószínűleg nem lesz felvállalt, definiált jellege.
Az utolsó 3 kártya egyértelműen arra utal, hogy a bizonytalanság hátterében lezáratlan kapcsolat állhat (Veszteség, Özvegyasszony). Ez lehet egy meglévő, be nem fejezett viszony, vagy egy olyan expartner, aki még erős hatást gyakorol a férfira. Esetenként anyát vagy egy idősebb női rokont is mutathat, aki nyomást helyez a férfira, ezzel korlátozva a szabadságát.
Az Ellenség, mint célkártya mindenképpen felhívja a kérdező figyelmét arra, hogy számos olyan tényező lehet a háttérben, amelyről még nem tud, és ami komoly lelki, érzelmi problémákat okozhat számára. Járjon utána jobban kiszemeltje körülményeinek, mert könnyen csalódás érheti.
Az első kártya az Állandóság, az utolsó a Ház. A híd lapjai sorrendben: Halál, Remény, Katonatiszt, Utazás, Szívkirály, Hűség, Lelkész.
Az első lap egyértelműen arra utal, hogy mindaz, ami történik a kérdezővel, abszolút sorsszerű. Ezt megerősíti a Halál kártyalapja is: ez a lezárás, átalakulási folyamat elkerülhetetlen volt, a válással egy teljes sorsciklusa zárult le. El kell engednie a múltat, és tovább kell lépnie a jövő felé.
A Remény, Katonatiszt és Utazás több síkon is nagy változásra utal: a kérdezőnek minden bizonnyal radikális környezetváltozásra van szüksége, hogy eltávolodjon a múltjától. Ez nemcsak költözést, hanem munkahelyváltást is szimbolizálhat – akár külföldön is vállalhat állást. Habár meglehet, hogy egy ideig a kérdező látszólag csak menekül a fájdalmas élethelyzetéből, a következő 3 kártya rendkívül pozitív magánéleti fordulatot ígér: megismerheti azt a férfit, aki nemcsak támogatja és kitart mellette, hanem igazi lelki társként lehet jelen az életében.
A célkártya, a Ház arra utal, hogy kedvesével együtt újra otthonra lelhet, lelkileg és technikailag egyaránt. Érzelmi biztonság, stabil élethelyzet vár rá, ha el mer indulni az ismeretlenbe, és képes maga mögött hagyni a múltat.
Ez a kirakási modell nemcsak azt mutatja meg, mi várható, hanem azt is, mi lenne az optimális irány. Segíthet megérteni a belső mintákat és az ismétlődő élethelyzeteket, és rávilágíthat arra, milyen sorsfeladatok várnak ránk.
