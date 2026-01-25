Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Nosztalgikus retro kvíz a régi havas telekről és babonákról

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 18:30
babonákretro kvízek
A tél régen egyet jelentett a vastag hótakaróval, befagyott folyókkal és óriási hótorlaszokkal, amiből az utóbbi hetekben újra részünk van. De vajon te mennyire emlékszel a rekord hidegekre és a téli babonákra? Tedd próbára a memóriád ezzel az izgalmas retro kvízzel!
Bors
A szerző cikkei

Tombol a tél, szinte állandóan havazik, amire nagyon régen volt példa Magyarországon. Viszont a hideg és a nagy hó egyáltalán nem példa nélküli, évtizedekkel korábban ez általános jelenség volt ebben az évszakban. Retro kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel a régi telekre és babonákra. 

retro kvíz a régi havas teleről, a képen egy férfi és egy hókotró látható az archív felvételen.
Elevenítsd fel tudásod a régi havas telekről retro kvízünkkel!
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Magyarországon utoljára 2013 márciusában esett szokatlanul nagy mennyiségű, 20-30 centiméternyi hó. Mielőtt kitöltenéd a retro kvízt, elárulunk pár érdekességet a havazásról:

  • Tudtad, hogy nincs két egyforma hópehely, mert mindegyik különböző?
  • És azzal tisztában voltál, hogy a hó valójában színtelen, de a fehérségét a különböző irányban álló hókristályoknak köszönheti?
  • Vajon létezik piros hó? A válasz igen, bizonyos hegyekben előfordul, hogy a havat algák színezik el. 
  • Tudtad, hogy Magyarországon a Bükk és a Mátra vidéke büszkélkedhet évente a legtöbb havas nappal?
  • A friss, laza hó akár 90%-a levegő lehet, ezért jó hőszigetelő.

Induljon a nagy téli kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Hogyan oldották meg a szülők régen, hogy a gyerekek ne hagyják el a kesztyűjüket?

Az alábbi videó az 1987-es nagy havazást mutatja be:

Ezeket a retro kvízeket is érdemes kitöltened:

 

 

