Nosztalgikus retro kvíz a régi havas telekről és babonákról

Tombol a tél, szinte állandóan havazik, amire nagyon régen volt példa Magyarországon. Viszont a hideg és a nagy hó egyáltalán nem példa nélküli, évtizedekkel korábban ez általános jelenség volt ebben az évszakban. Retro kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel a régi telekre és babonákra.
Magyarországon utoljára 2013 márciusában esett szokatlanul nagy mennyiségű, 20-30 centiméternyi hó. Mielőtt kitöltenéd a retro kvízt, elárulunk pár érdekességet a havazásról:
Az alábbi videó az 1987-es nagy havazást mutatja be:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.