Nosztalgikus retro kvíz a régi havas telekről és babonákról

Tombol a tél, szinte állandóan havazik, amire nagyon régen volt példa Magyarországon. Viszont a hideg és a nagy hó egyáltalán nem példa nélküli, évtizedekkel korábban ez általános jelenség volt ebben az évszakban. Retro kvízünkben tesztelheted, mennyire emlékszel a régi telekre és babonákra.

Elevenítsd fel tudásod a régi havas telekről retro kvízünkkel!

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Magyarországon utoljára 2013 márciusában esett szokatlanul nagy mennyiségű, 20-30 centiméternyi hó. Mielőtt kitöltenéd a retro kvízt, elárulunk pár érdekességet a havazásról:

Tudtad, hogy nincs két egyforma hópehely, mert mindegyik különböző?

És azzal tisztában voltál, hogy a hó valójában színtelen, de a fehérségét a különböző irányban álló hókristályoknak köszönheti?

Vajon létezik piros hó? A válasz igen, bizonyos hegyekben előfordul, hogy a havat algák színezik el.

Tudtad, hogy Magyarországon a Bükk és a Mátra vidéke büszkélkedhet évente a legtöbb havas nappal?

A friss, laza hó akár 90%-a levegő lehet, ezért jó hőszigetelő.