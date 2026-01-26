Születésnapos Szép Károlyné Ágnes „Ágica", vagyis Esztergályos Cecília! Ha te is imádtad a Família Kft.-t, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a memóriád!

83 éves Esztergályos Cecília: Família Kft. kvíz, ami garantáltan visszarepít a múltba!

Fotó: Kunos Attila

Ez a kvíz garantáltan visszarepít a fiatalkorodba.

A sorozat szakított a külföldi sablonokkal.

Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a kvízt.

Família Kft. kvíz: vajon mennyi maradt meg az ikonikus sorozatból?

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen pár érdekesség, amit valószínűleg te sem hallottál még:

Esztergályos Cecília színésznő korábban balerina volt.

A Família Kft. 1991 októberében indult és 9 évadot élt meg.

A sorozat megálmodója Gát György és Szurdi Miklós voltak.

A sorozat nem követte a külföldi minták sablonjait. Az imitáció helyett a konyhában valóban főztek, és a szereplők meg is ették az elkészített ételt.

A Spáh ikrek alig 11 évesek voltak a sorozat indulásakor.

Több sikeres színész is felbukkant epizódszereplőként: Bajor Imre, Lorán Lenke, Kautzky Armand, Bárdy György, Hernádi Judit, Bodrogi Gyula vagy Hirtling István.

Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, kezdődjön a kvíz!