83 éves Esztergályos Cecília: Família Kft. kvíz, ami garantáltan visszarepít a múltba!

Születésnapos Szép Károlyné Ágnes „Ágica", vagyis Esztergályos Cecília! Ha te is imádtad a Família Kft.-t, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a memóriád!
Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen pár érdekesség, amit valószínűleg te sem hallottál még:
Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, kezdődjön a kvíz!
Idézd fel a sorozat egyik emlékezetes jelenetét az alábbi videóval:
