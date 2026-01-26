Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
83 éves Esztergályos Cecília: Família Kft. kvíz, ami garantáltan visszarepít a múltba

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:45
Família Kftesztergályos cecíliafilmes kvízek
Te is imádtad a Família Kft.-t? Akkor jó helyen jársz, mert most egy nosztalgikus kvízzel készültünk. Idézd fel velünk a sorozat legemlékezetesebb pillanatait!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Születésnapos Szép Károlyné Ágnes „Ágica", vagyis Esztergályos Cecília! Ha te is imádtad a Família Kft.-t, akkor ez a kvíz neked íródott! Görgess lejjebb és tedd próbára a memóriád!

Esztergályos Cecília portré, töltsd ki a Família Kft. kvízünket a színésznő születésnapja alkalmából!
83 éves Esztergályos Cecília: Família Kft. kvíz, ami garantáltan visszarepít a múltba!
Fotó: Kunos Attila
  • Ez a kvíz garantáltan visszarepít a fiatalkorodba.
  • A sorozat szakított a külföldi sablonokkal.
  • Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a kvízt.

Família Kft. kvíz: vajon mennyi maradt meg az ikonikus sorozatból? 

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen pár érdekesség, amit valószínűleg te sem hallottál még:

  • Esztergályos Cecília színésznő korábban balerina volt.
  • A Família Kft. 1991 októberében indult és 9 évadot élt meg.
  • A sorozat megálmodója Gát György és Szurdi Miklós voltak.
  • A sorozat nem követte a külföldi minták sablonjait. Az imitáció helyett a konyhában valóban főztek, és a szereplők meg is ették az elkészített ételt.
  • A Spáh ikrek alig 11 évesek voltak a sorozat indulásakor.
  • Több sikeres színész is felbukkant epizódszereplőként: Bajor Imre, Lorán Lenke, Kautzky Armand, Bárdy György, Hernádi Judit, Bodrogi Gyula vagy Hirtling István.

Most, hogy túl vagyunk a bemelegítésen, kezdődjön a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Ki mondta rendszeresen, hogy "édes jó Lajosom"?

Idézd fel a sorozat egyik emlékezetes jelenetét az alábbi videóval:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

