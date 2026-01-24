Mi történt? Sürgősségiről jelentkezett be a Love Island várandós sztárja

Sürgősségire került a közkedvelt, várandós reality sztár, Amy Hart. A 32 éves egykori Love Island szereplő egy kórházi ágyból jelentkezve tudatta rajongóival, kivizsgáláson van, miután úgy érezte, születendő babája nem mozog. Ez pedig két tragikus vetélését követően olyan élmény volt, ami miatt azonnal orvoshoz rohant férjével, a 38 éves Sam Rasonnal, akivel második közös gyermeküket várják. Szerencsére azonban a pocaklakóval minden rendben volt.

Kórházi ágyból fekve jelentkezett be a várandós reality sztár. Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Kórházi ágyból fekve jelentkezett be a várandós reality sztár

Csak egy emlékeztető: ha a babád mozgása bármikor megváltozik, menj kórházba! Stanley-vel (az első gyermekemmel) egyáltalán nem volt mintázat, ráadásul elülső placentám volt, így mindig bizonytalan voltam, hogy túlreagálok-e bármit is és kellemetlenséget okozok-e az orvosoknak. Néha 2–3 (vagy 4) napot is vártam, majd mindig emlékeztettek, hogy korábban kellett volna hívnom őket! Most is sok mozgást érzek, bár újra elülső placentám van, és van egy mintázat, így amikor ma megváltozott, azonnal hívtam a rendelőt, és rögtön behívtak. Szerencsére azonban minden rendben, a szívverés erős

- jelentkezett Instagram-felületén, amelyet látva követői azonnal aggódni kezdtek érte és támogatásukról biztosították őt.

Köszönöm a kedves üzeneteket. És azokat is, amelyek emlékeztettek, mennyire fontos mindent ellenőriztetni. A szülésznők hatalmas mozgást észleltek a gépen, de én semmit sem éreztem, így valószínűleg a baba a placentám mögé mozdult. Ma már voltak normális mozgások is, ami kevésbé stresszes! Elkezdtem szedni vas-készítményeket, és már sokkal jobban érzem magam

- árulta el később, írja a Mirror.