Itt a vége: 15 év után válik a magyarok egyik kedvenc színésze

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 07:44 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 07:45
A feleség több mint egy hónapja nyújtotta be a válókeresetet. Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 15 évig volt házasság, ez alatt pedig két közös gyermekük született.
Nemrég érkezett a hír, hogy 15 év után véget ért Rob Schneider házassága, miután a felesége, Patricia Azarcoya Schneider beadta a válókeresetet. A 37 éves Patricia Schneider még december 8-án nyújtotta be a házasság felbontására irányuló kérelmet az arizonai Maricopa Megyei Legfelsőbb Bíróságon, január 21-án pedig azt is kérte, hogy a házaspár beleegyező nyilatkozatát – amely jelzi, hogy az elhidegült házastársak elfogadják a különválás minden feltételét –, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat bizalmasan kezeljék.

'The Hot Chick' by Tom Brady, USA, 2002.
15 év után válik Rob Schneider / Fotó: KPA Honorar & Belege

15 év után véget ért Rob Schneider házassága

Patricia Schneider a beadványban a házasságukkal kapcsolatban kijelentette, hogy helyrehozhatatlanul tönkrement és nincs lehetőség a kibékülésre. 

A párnak közös gyermeke született: a 13 éves Miranda Scarlett Schneider és a kilencéves Madeline Robbie Schneider.  A 62 éves színésznek van továbbá egy felnőtt lánya is, a 36 éves Elle King, aki a korábbi, London Kinggel kötött házasságából született - írja a Page Six.

 

