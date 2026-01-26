Gyászol a stúdió: elhunyt a közkedvelt rádióműsorvezető

Elhunyt John Randall, a BBC szeretett rádióműsorvezetője. A 68 éves Randall egy betegség következtében vesztette életét.

Elhunyt a szeretett rádióműsorvezető, John Randall Fotó: 123RF

Randall 25 évvel ezelőtt csatlakozott a BBC-hez, ahol élő, helyi délutáni műsort vezetett. Karrierje még 1988-ban kezdődött az Offshore Radio-nál, és ő volt az aki létrehozta a sziget első teljes munkaidős kereskedelmi rádióját, az Island FM-et.

A műsorvezető még az utóbbi időszakban is aktívan dolgozott: hétfőn és pénteken esti, vasárnaponként pedig délutáni műsort vezetett Guernsey-ben és Jersey-ben.

Segítőkészségéért imádták a rádióműsorvezetőt

A BBC-nél eltöltött éveire visszatekintve nemrég elmondta, hogy készségesen áldozza fel saját idejét, mert kifizetődőnek találja mások segítését és szereti, hogy mosolyt csalhat az emberek arcára.

Szeretek kimenni és mindenféle szórakoztató dolgot csinálni, mint például a Donkey Derbyt. Szeretek pénzt gyűjteni jótékonysági szervezeteknek. Szeretek segíteni az embereknek, tényleg.

Michelle Danielle, a BBC Guernsey executive producere elmondta, Randallnál segítőkészebb embert alig ismert. Felidézte azt az alkalmat, amikor megemlítette Randallnak, hogy mosógépre van szüksége, ő pedig azonnal intézkedett:

Elterjesztette a hírt, és a következő pillanatban már házhoz is szállították. Semmit sem szeretett jobban, mint segíteni az embereken.

Randall rendszeresen támogatott jótékonysági szervezeteket, élete során több százezer fontot gyűjtött össze a rászorulóknak. Emellett helyi ügyek mellé is gyakran odaállt, jelentős szigeti rendezvényeket szervezett, és sokszor vállalt szerepet árverezőként is - írja az Express.