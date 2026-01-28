Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Igazi szuperhőstől búcsúzunk: elhunyt a legendás Pókember

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 13:53
A mexikói szuperhős 38 éves volt. A Pókember szinkronhangjának halála sokakat összetört.
A szerző cikkei

Elhunyt Alexis Ortega, a Pókember latin-amerikai szinkronhangjaként ismert színész.

Elhunyt a Pókember szinkronhangja
Elhunyt a Pókember szinkronhangja Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock 

Váratlanul távozott Pókember szinkronhangja 

A 38 éves mexikói tehetség halálhírét kedden jelentették be:

Sajnálattal jelentjük be Alexis Ortega szinkronszínész megrendítő halálhírét. Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és kollégáinak ebben a nehéz időszakban

- írták a közleményben. Ortega halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

A színész 1987-ben született Mexikóban, és 2013-ban kezdte pályafutását szinkronszínészként.

Legismertebb szerepeiben Tom Holland hangjaként volt hallható olyan filmekben, mint a Pókember: Hazatérés és a Bosszúállók: Végtelen háború. Emellett számos Disney-filmben is szerepet játszott - írja a Metro.

Halálhírét rajongói szomorúan fogadták.

Szomorú hír. Alexis Ortega annyi rajongó számára keltette életre Pókembert. Nyugodj békében!

- írták a közösségi médiában.

 

