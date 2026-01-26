Kedves képet posztolt Matthew McConaughey Instagram-oldalán, amellyel az édesanyja születésnapját ünnepelte – és egyúttal azt is, hogy nyolc év elhidegülés után ismét jóban vannak. A fotón Kay a fia, Matthew és az unokája, Levi között mosolyog.

Matthew McConaughey: Nyolc évig nem állt szóba az édesanyjával

(Fotó: Sammy Kogan/hot! magazin/Northfoto)

Matthew McConaughey kitálalt édesanyjáról

„Íme a bizonyíték, hogy 94 évnyi öröm szépen öregszik!” – írta az 56 éves Matthew a képhez.

Matthew McConaughey édesanyja, akit a családja MaMacnek becéz, még mindig remekül néz ki. A háromgyermekes asszony fittségének az a titka, hogy kerüli a stresszes helyzeteket. Világsztárrá lett fiának is ezt tanácsolja.

„A nők azt hiszik, hogy mindig mindent meg kell oldaniuk, én viszont nem így gondolom. Segítek, amiben tudok, de nem stresszelek azon, hogy mindent én oldjak meg és én tegyek rendbe” – mondta Kay a LifeStyle-nak.

Matthew McConaughey fia és nagymamája között szoros a kapcsolat

(Fotó: hot! magazin/Instagram officiallymcconaughey)

Bizalmatlanság vezetett a problémáig

Az asszony közel áll híres fiához és három unokájához, Levihez, Vidához és Livings­ton­hoz, akikkel Matthew McConaughey felesége, Camila ajándékozta meg őket. A férje, James 1992-ben hunyt el 62 évesen, Kay azóta egyedül él, de mindene a családja. Matthew és az édesanyja imádják egymást, bár nem mindig volt olyan jó a kapcsolatuk, mint most.

„Volt köztünk némi mosolyszünet” – vallott Matthew arról a nyolcéves időszakról, amikor nem állt szóba az anyjával, mivel az fűnek-fának elpletykált mindent, amit a fia bizalmasan megosztott vele önmagáról vagy a családjáról.

Vasárnap elmondtam neki valamit, kedden pedig már olvastam róla a hírekben vagy láttam a helyi újságban.

„Nem tudta tartani a száját! Végül elég stabil lett a pozícióm Hollywoodban ahhoz, hogy azt mondjam: „Tudod, mit? Anyám mondhat rólam, amit akar. Ássuk el a csatabárdot, és folytassuk ott, ahol abbahagytuk! Az élet rövid, még ha anyámra ez az állítás láthatóan nem is vonatkozik!”

Itt olvashatod el azt a nyolc érdekességet, amit eddig nem tudtál a világsztárról.

