Összetörtek a szívek: elhunyt a Grammy-díjas zenész

Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock

A jamaicai dobos - polgári nevén Lowell Fillmore Dunbar - hétfő reggel vesztette életét. Halálának okáról nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot, de felesége, Thelma elmondta, hogy eszméletlenül találta férjét.

A jamaicai lapnak, a Gleanernek adott közleményében megemlítette azt is, hogy férje hónapok óta nem volt jól, de a részleteket nem tudni.

A zenész egy jamaicai duó tagja volt: a Sly and Robbie formációé. A duót a basszusgitáros Robbie Shakespeare-rel alapította, és reggae valamint dub műfajokban végzett munkájukról váltak ismertté.

Tinédzser kora óta zenélt a Grammy-díjas előadó

A banda először a 70-es években tűnt fel, de az 1952-ben született Dunbar már 15 évesen zenével foglalkozott. Ekkor a The Yardbrooms nevű bandában játszott, az elkövetkezendő években pedig több zenészcsapatban is megfordult.

Sly és Robbie több bandának is játszottak, de hallhatók Bob Dylan albumaiban is, mint az Infidels és az Empire Burlesque. A duó olyan híres nevekkel is együtt dolgozott, mint Grace Jones, a Rolling Stones, Joe Cocker és sokan mások.

Dunbar 13 Grammy-jelölést kapott, ebből kettőt meg is nyert: egyet 1984-ben, a másikat pedig 1998-ban.

A zenész öt évvel zenésztársa halála után távozott, aki 68 évesen vesztette életét veseproblémák miatt - írja a Metro.

Akkoriban Jamaica kulturális minisztere, Olivia Grange így mesélt a zenészekről: