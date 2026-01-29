Megszólalt a válásáról Facundo Arana – Itt vannak a részletek!

2022-ben járt Magyarországon a Vad angyal, a Fekete gyöngy, a Te vagy az életem és a Yago sztárja, Facundo Arana a TV2 népszerű táncműsorában, a Dancing with the Starsban zsűrizett. Akkor arról beszélt, hogy tizenöt év után is hihetetlenül szerelmes a feleségébe és nagyon boldog, hogy azt csinálja, amit szeret.

Facundo Arana így érkezett Budapestre

(Fotó: Bánkúti Sándor)

Arana korábban még harmonikus családban élt. „Megtaláltam a szerelmemet, aki egy csoda, el sem hiszem, hogy ilyen lehet, hogy ugyanabban a korban, ugyanabban az országban éltünk, és így találkozhattunk. Az élet nagyon gáláns volt velem, hihetetlenül szerencsés fickó vagyok” – nyilatkozta.

2007-ben ismerkedtek össze María Susinivel, de valójában már sok évvel korábban ismerte, hiszen a nő népszerű modell volt Argentínában. „Pontosabban szólva, tudtam, ki ő, de nem mutatták be nekem korábban. Viszont azon a napon, amikor végre bemutatkoztam neki egy összejövetelen, azt hittem, meghalok” – mondta a színész, aki romantikus férfi lévén már az első randi előtt arra gondolt, hogy feleségül veszi.

Nehéz leírni azt, amit éreztem, beleszerettem azonnal. Aznap nem mertem elkérni a telefonszámát, annyi merszem volt csak, hogy megadtam neki az enyémet. Azt mondtam neki, hogy hívjon, ha gondolja, én nagyon nagy örömmel találkozom vele. Aztán, istennek hála felhívott, és pedig akkor azt mondtam neki, hogy találkozom vele, de nem azért, hogy megigyunk egy italt, hanem azért, hogy családot alapítsunk.

Facundo Arana válása: együtt mutatkozott a család

Az argentin színésznek és feleségének három gyereke született, és már egy éve krízisben volt a házasságuk – írta az argentin Clarín napilap. Pletykáltak harmadik félről is, de ezt Arana tagadta, hozzátéve, hogy a család összetartása a legfontosabb.

A válás híre milliókat meglepett, bár szűkebb körben erről már lehetett tudni. „Először is, nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ilyen tapintatosan kezelték ezt a számunkra rendkívül intim témát. Mindannyian nagyon tiszteletteljesek és kedvesek voltak” – tisztázta a színész, akitől nem várható, hogy ennyi közös év után, három gyerek mellett kiteregeti a családi szennyest.