Mérhetetlen gyász! Elhunyt a legendás műsorvezető

Az újságíró és műsorvezető, Sir Mark Tully 90 éves korában elhunyt. A BBC tudósítójától és a Radio 4 műsorvezetőjétől január 25-én vettek búcsút.

Elhunyt Mark Tully műsorvezető / Illusztráció: Pexels / Pexels

Elhunyt Sir Mark Tully, a BBC műsorvezetője

Mark harminc éven át volt a BBC-nél, ebből kettőt irodavezetőként tevékenykedett Újdelphiben. Az újságíró a szubkontinens mérföldkőnek számító pillanatairól tudósított, mint Banglades függetlensége vagy a szovjet megszállás.

A Mirror cikke szerint 1935-ben született Indiában, majd kilencévesen költözött Angliába. Cambridge-ben történelem és teológia szakon tanult. 1960-ban indult be a BBC-nél a karrierje, majd öt évvel később visszatért Indiába, adminisztratív asszisztensként, mielőtt tudósító lett volna.

Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi szerint Mark maradandó nyomot hagyott maga után.

Mély szomorúsággal tölt el Sir Mark Tully halála, aki az újságírás egyik meghatározó alakja volt.

1994-ben Mark távozott a BBC-től, mikor bírálta a cég új vezetési megközelítését. A BBC Radio 4 műsorvezetője lett a műsor 2019-es befejezésig. Lovagi címét 2002-ben kapta meg a walesi hercegtől, a jelenlegi Károly királytól a Buckingham-palotában tartott ceremónián. Emellett India két legmagasabb polgári kitüntetését is megkapta.

Sir Mark megnyitotta India kapuit a világ felé, elhozva az ország sokszínűségét. Külföldi tudósítóként végzett ünnepelt munkája és India mélyreható ismerete mellett a Radio 4 közönsége számára a Something Understood című könyvről írt, elgondolkodtató, spirituális ihletésű esszéiről is ismert volt.