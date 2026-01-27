Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Ennyi volt, válik a Dancing with the Stars sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 12:50
Erre tényleg senki sem számított! A Dancing with the Stars ítésze bejelentette: elválik a feleségétől.
Bors
Bejelentette válását a népszerű argentin színész, Facundo Arana. A sármos színészt a magyar közönség ismerheti többek között a Vad Angyalból, amelyben Natalia Oreiro partnere volt, valamint a Dancing With the Stars-ból, melynek sztárvendégeként ült a zsűriszékbe 2022-ben.

Facundo Arana nemcsak a Vad Angyalban, hanem a Dancing With the Stars-ban is feltűnt
19 év után válik a Dancing With the Stars sztárja

Facundo Arana és María Susini útjai 19 év és három gyermek után különválnak. A beszámolók szerint a szakítás nem konfliktusokhoz vagy harmadik félhez köthető, egyszerűen elmúlt a szerelem, bár a köztük lévő kötelék és a kölcsönös tisztelet továbbra is megmaradt.

A különválás a hírek szerint békésen zajlik, az érintettek továbbra is együtt jelennek meg különböző családi eseményeken, mert a legfontosabbak számukra továbbra is a gyermekeik.

Facundo Arana és María Susini 2007-ben ismerkedtek meg, nem sokkal azután, hogy a színész szakított Isabel Macedóval. A pár egyik legemlékezetesebb pillanata a lánykérés volt, amely a Mount Everesten történt, több mint 5000 méteres magasságban - írja a derechadiario.com.ar.

 

