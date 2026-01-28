Szívszorító vallomás Bruce Willis feleségétől: férje sosem „rakta össze a képet”

Szívszorító részleteket osztott meg férje állapotáról Emma Heming Willis. Bruce Willis felesége elárulta: a világhírű színész nincs tudatában annak, hogy frontotemporális demenciában szenved.

Fény derült rá, mennyire van képben a helyzetével Bruce Willis

Fotó: © Corredor99

Bruce Willis nem tudja, hogy beteg

Emma Heming Willis a Conversations with Cam című podcast január 28-i adásában beszélt Cameron Oaks Rogersnek férje állapotáról. Elmondása szerint Bruce „soha nem rakta össze a képet”, vagyis nem ismeri fel, hogy beteg.

„Ez egyszerre áldás és átok. Bruce soha nem kapcsolta össze a tüneteket a betegséggel, és őszintén szólva nagyon örülök annak, hogy nem tud róla”

– mondta a 47 éves modell a People magazinnak.

„Boldog vagyok, hogy nem tudja, mi történik vele.”

Emma elmagyarázta, hogy férjénél az úgynevezett anoszognózia áll fenn. Ez egy olyan állapot, amikor az agy nem képes felismerni a saját betegséget, ezért az érintett személy számára mindaz, ami történik vele, teljesen normálisnak tűnik.

„Sokan azt hiszik, ez tagadás, pedig nem az. Ez maga a betegség része. Az agy egyszerűen már nem tudja azonosítani, mi zajlik benne”

– fogalmazott.

A család 2023-ban erősítette meg, hogy Bruce Willisnél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. A betegség az agy homlok- és halántéklebenyét érinti, és beszédzavarokat, személyiségváltozást, érzelmi nehézségeket, valamint mozgásproblémákat is okozhat. Ez a leggyakoribb demenciatípus a 60 év alattiaknál, és folyamatosan súlyosbodik.

Emma Heming Willis szerint férje állapota ellenére „nagyon is jelen van a testében”, a család pedig lépésről lépésre alkalmazkodik az új helyzethez.

„Másképp kapcsolódik hozzám és a gyerekeinkhez, mint korábban, de ez a kapcsolat még mindig gyönyörű és nagyon mély. Csak más. Meg kell tanulni együtt élni vele”

– mondta.