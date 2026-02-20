Súlyos beteg Erdő Péter? Kórházban ápolják, meg is kellett műteni

Erdő Pétert kórházban ápolják, súlyos beteg, értesült a Blikk. A részletekről egy Facebook-posztban írnak, ahol Erdő Péter paptársainak írt leveléből is kerültek ki részletek.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

„Az elmúlt napokban váratlanul műtétet kellett végezni rajtam. Hálával és elismeréssel tartozom a sebészek és munkatársaik kiváló helytállásáért” – írta a bíboros.

„Nagyböjt idején különösen imádkozom az Egyházmegye papságáért, valamint az egész hívő közösségért, és kérem Paptestvéreimtől a magam számára is imáikat” - tette hozzá Erdő Péter a levelében.