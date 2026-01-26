Kapu a jövőbe: hátrányos helyzetű iskolák a világ élvonalában

Hátrányos helyzetű iskolák a pedagógia élvonalában

A High-Tech Suli programban az idei évben két Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként (EGYMI) működő általános iskola is nyert halmozottan hátrányos helyzetű térségben lévő iskola és kiemelten sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő iskola mellett. Ezek az intézmények is a pályázat innovatív elemeivel, a modern technológiára épülő komplex megközelítésükkel és a gyermekek igényeihez, adottságaikhoz igazodó programjaikkal nyerték el a támogatást.

„Az egységes bútorzat, műszaki felszerelés, robotok és digitális eszközök mellett mind a 45 eddigi High-Tech Suli saját pedagógiai programot tudott kialakítani és a mostani pályázóknál is azt tapasztaltuk, hogy a zsűri számára is újszerű, az adott iskola környezetére, közösségére reflektáló pályázatokat állítottak össze, ami garancia arra, hogy a tanulókat bevonja, aktivizálja és a tanórákon túlmutatóan is lehetőségeket biztosítson számukra” – emelte ki Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője.

A pályázók képe is árnyalt

A látássérült gyerekek számára az általuk 3D nyomtatóval és lézervágóval készített, egyedi programozás-oktató elemek, vagy a természettudományos oktatást a hitéleti kérdésekkel, a robotika és a mesterséges intelligencia morális kérdéseit a gólemmel összevető pályázati programok azt mutatják, hogy a tanulók jövőjét megfelelő felszerelés mellett a pedagógiai innováció, a pedagógusok felkészültsége határozza meg. Ezért fontos eleme a High-Tech Suli programnak a pedagógusok képzése, a jógyakorlatok megosztása és nyitott közösség építése, amelybe nem csak a High-Tech Sulik kapcsolódhatnak be.

Az új tantermek várhatóan márciusra készülnek el, így a diákok már az idei tanévben találkozhatnak a korszerű termek felszerelésével és izgalmas foglalkozásaival.