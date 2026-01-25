Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Most a katasztrófavédelem rendkívüli felhívása: az enyhülő időjárás miatt már életveszélyes ezt csinálni!

Az enyhülő időjárás miatt olvad a felszín, repedések alakultak ki.
Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre, figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap. Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. 

Mindenki kerülje a természetes vizek jegét 

- közölte.

Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

 

