Komoly meglepetéseket tartogat az időjárás: még a havazás is visszatér!

A hét második felében meglehetősen változatos időjárásra kell számítani. Lesz itt eső, napsütés, pára, sőt, még egy kis hó is.
Eleinte az ország jelentős részén, majd délután már csak az északi tájakon várható újabb eső. Délen még egy rövid időre a nap is előbújhat a felhők közül, miközben marad az 5 fok körüli hőmérséklet, párás levegővel.
Marad a borult, párás idő, miközben szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, de a hőmérséklet marad a 5-6 fok körül.
Igazán nagy meglepetéssel indítja a hétvégét az időjárás, ugyanis az elszórt szitálást elkezdi felváltani a hószállingózás, miközben az égbolt marad erősen felhős. A megerősödő északi szél egyre hidegebb levegőt hoz az ország területére, és a hőmérséklet 1-3 fok közé esik vissza délutánra - írta a Köpönyeg.
