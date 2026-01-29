Komoly meglepetéseket tartogat az időjárás: még a havazás is visszatér!

A hét második felében meglehetősen változatos időjárásra kell számítani. Lesz itt eső, napsütés, pára, sőt, még egy kis hó is.

Igazán változatos időjárással folytatódik a hét. Fotó: Unsplash

Nem kímél minket az időjárás: jobb lesz mindenre felkészülni!

Csütörtök, január 29.

Eleinte az ország jelentős részén, majd délután már csak az északi tájakon várható újabb eső. Délen még egy rövid időre a nap is előbújhat a felhők közül, miközben marad az 5 fok körüli hőmérséklet, párás levegővel.

Péntek, január 30.

Marad a borult, párás idő, miközben szitálás bárhol előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, de a hőmérséklet marad a 5-6 fok körül.

Szombat, január 31.

Igazán nagy meglepetéssel indítja a hétvégét az időjárás, ugyanis az elszórt szitálást elkezdi felváltani a hószállingózás, miközben az égbolt marad erősen felhős. A megerősödő északi szél egyre hidegebb levegőt hoz az ország területére, és a hőmérséklet 1-3 fok közé esik vissza délutánra - írta a Köpönyeg.