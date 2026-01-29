Hatoslottó: kihúzták a 2 milliárd forint érő nyerőszámokat, ezt neked is látnod kell!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 5. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
4 (négy)
5 (öt)
10 (tíz)
34 (harmincnégy)
44 (negyvennégy)
45 (negyvenöt)
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 402 695 forint;
4 találatos szelvény 1054 darab, nyereményük egyenként 9170 forint;
3 találatos szelvény 18 810 darab, nyereményük egyenként 3005 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,112 milliárd forint.
