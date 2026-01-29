Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hatoslottó: kihúzták a 2 milliárd forint érő nyerőszámokat, ezt neked is látnod kell!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 21:57
Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 5. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

5 (öt)

10 (tíz)

34 (harmincnégy)

44 (negyvennégy)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 24 darab, nyereményük egyenként 402 695 forint;

4 találatos szelvény 1054 darab, nyereményük egyenként 9170 forint;

3 találatos szelvény 18 810 darab, nyereményük egyenként 3005 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2,112 milliárd forint. 

