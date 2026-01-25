Hatoslottó: most sokan fogják a fejüket, ezek a számok értek 1,935 milliárd forintot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
3 (három)
7 (hét)
13 (tizenhárom)
22 (huszonkettő)
41 (negyvenegy)
43 (negyvenhárom)
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 224.830 forint;
4 találatos szelvény 2483 darab, nyereményük egyenként 5.070 forint;
3 találatos szelvény 34.334 darab, nyereményük egyenként 2290 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 2 milliárd forint.
