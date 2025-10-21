Életének 91. évében, vasárnap elhunyt Sári József Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja - tudatta az akadémia titkársága kedden az MTI-vel.

Vasárnap elhunyt Sári József

Sári József 1935. június 23-án született Lentiben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán karvezetés, zeneszerzés szakon szerzett diplomát. 1971 és 1984 között a Német Szövetségi Köztársaságban (Frankfurt, Giessen) szabadfoglalkozású zeneszerzőként dolgozott. 1984-től a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. 1992 és 2005 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a zeneelmélet-szolfézs tanszék vezetője, 1997-től 2005-ig egyetemi tanára volt. 1997-től 2007-ig a Magyar Rádió kortárs zenei lektoraként működött. 1998-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Főként vonószenekari műveket komponált.

Sári József műveit rendszeresen játszották

Két szerzői lemeze jelent meg. Műveit rendszeresen játszották Magyarországon és külföldön, főként Németországban. Szerzeményei többször is szerepeltek a Tribune International Paris és az IGNM (Új Zene Nemzetközi Társasága) rendezvényein. Több szerzeményét külföldi felkérésre írta, így például a Leoniden című darabot, amelyet a giesseni színház zenekara mutatott be 2004-ben. A finnországi Kornsholm Music Festival számára írta 2005-ben Kornsholm Concertino című művét. Der Hutmacher (A kalaposmester) című operáját 2008-ban mutatták be Regensburgban, Napfogyatkozás című operáját 2000-ben Pforzheimben, majd 2009-ben a Magyar Állami Operaházban. Szerzeményeit az Editio Musica Budapest, a Bärenteiter, az Akkord, a Ricordi és Accent kiadó jelentette meg nyomtatásban, művei közül több mint negyven jelent meg CD-n a Hungaroton, a Fonó Records és a BMC Records kiadásában. Sári József pályafutása során számos elismerésben részesült: 1991-ben Erkel Ferenc-díjjal, 1995-ben és 2005-ben Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal, 1998-ban érdemes művész címmel ismerték el.

2009-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a nagy európai zenei hagyományokhoz kapcsolódó műfajgazdag alkotómunkája és művészetoktatói tevékenysége elismeréseként. Több rangos német díjat is kapott. 2015-ben Aritisjus-díjat vehetett át Novellette No. 4/b klarinétra című művéért komolyzenei kategóriában. Temetéséről, búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást - áll a közleményben.