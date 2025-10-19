Itt a lista: ezeken a településeken lesz áram- és gázszünet

A szolgáltatáskiesés néhol csak bizonyos településrészeket vagy egy-egy utcát érint, de lesznek helyek, ahol az egész településen áramszünet várható. Az Eon tájékoztatása szerint négy településen a gázszolgáltatás is szünetelni fog.
A szolgáltató által közzétett listában pontosan megjelölték, hogy pontosan mikor és hol lesz áramszünet.
Az érintett települések hosszú listáját alább olvashatja, a pontos helyszíneket és időpontokat pedig ez a táblázat tartalmazza.
Ács
Adony
Alsónemesapáti
Alsóörs
Alsószölnök
Aszófő
Babarc
Badacsonytomaj
Bakonytamási
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonfenyves
Balatonfűzfő
Balatonkeresztúr
Balatonszabadi
Balatonszepezd
Bátaszék
Bedegkér
Bicske
Bodajk
Bóly
Borzavár
Budapest
Celldömölk
Csepreg
Csorna
Csömör
Csővár
Dunaföldvár
Dunakeszi
Dunaújváros
Dunavarsány
Egyházasfalu
Érd
Erdőkertes
Esztergom
Etyek
Felsőörs
Fertőszéplak
Gellénháza
Gór
Göd
Gyenesdiás
Győr
Györköny
Győrújbarát
Hantos
Hegykő
Iharosberény
Jánossomorja, Hanság Újmajor
Kaposvár
Katafa
Kemse
Kerepes
Keszthely
Kisbucsa
Kistormás
Komló
Kondorfa
Környe
Lázi
Litér
Lovas
Magyarszerdahely
Márianosztra
Medina
Mihályháza
Mohács
Mosonmagyaróvár
Mozsgó
Murakeresztúr
Nádasd
Nagybajcs
Nagykanizsa
Nagykapornak
Nagylók
Nagymaros
Nagynyárád
Nagypirit
Nemesapáti
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nyalka
Olasz
Oroszlány
Őriszentpéter
Paks
Pápa
Pázmándfalu
Pécs
Pécsely
Pogányszentpéter
Porva
Potyond
Pusztahencse
Rábagyarmat
Rácalmás
Répcelak
Révfülöp
Ságvár
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sérsekszőlős
Siófok
Sopron
Sormás
Sóskút
Szada
Szajk
Szakály
Szakony
Szakonyfalu
Szederkény
Székesfehérvár
Szekszárd
Szemenye
Szentbalázs
Szentendre
Szentgotthárd
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szob
Szokolya
Szombathely
Szomor
Sződ
Tab
Tamási
Táp
Tápszentmiklós
Tárkány
Tarrós
Táska
Tata, Délnyugati Üdülő
Tatabánya
Tengelic
Tevel
Tolna
Tormásliget
Torvaj
Újudvar
Üllő
Várpalota
Vásárosdombó
Vasvár
Vecsés
Veresegyház
Veszprém, Csatárhegy
Visegrád
Vízvár
Vonyarcvashegy
Zala
Zalabér
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót
Zánka
Zebegény
Zimány
Zirc
