Harry herceg titkos motivációja: ezért akarja mindenáron begyógyítani a királyi sebeket – Meghan „igazságbombája” mindent felboríthat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:00
Kitálalt a szakértő. Harry herceg visszatérőben?

Első pillantásra érzelmi történetnek tűnik: egy fiú, aki békülni szeretne apjával, és egy testvér, aki nem akarja végleg felégetni a hidakat maga mögött. Harry herceg utóbbi időben tett kijelentései azonban egyre több kérdést vetnek fel a királyi családdal való kibékülés valódi okairól.

Harry hercegnek hiányzik a családja, vissza akar költözni az Egyesült Királyságba
Harry hercegnek hiányzik a családja
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Harry herceg békülőben?

Királyi szakértők szerint ugyanis a háttérben jóval prózaibb szempontok is meghúzódhatnak. Duncan Larcombe királyi életrajzíró úgy véli, a Sussex hercegi pár médiabirodalmának jövője – különösen a Netflix-szel kötött többéves szerződésük – komoly nyomást helyezhet Harryre és Meghanra. A 2020-ban aláírt megállapodás óta egyre gyakrabban merül fel a kérdés: meddig marad életképes a partnerség valódi királyi kapcsolódások nélkül? 

A legnagyobb sikert eddig a 2022-es Harry &  Meghan dokumentumsorozat hozta, amely hatalmas nézettséget és globális visszhangot váltott ki. Az ezt követő projektek azonban már jóval szerényebb érdeklődést kaptak. Elemzők szerint a közönséget elsősorban a királyi család kulisszái mögötti történetek vonzzák.

Larcombe meglehetősen nyersen fogalmaz: szerinte a pár lassan kifogy az úgynevezett „igazságbombákból”. Ha pedig elmaradnak a botrányok és a nagy leleplezések, a streamingóriások kíméletlenül továbblépnek. Ezt erősíti az is, hogy több nagy bejelentés – például Meghan 40x40 kezdeményezése – látványos indulás után szinte nyomtalanul eltűnt. 

Ebben a helyzetben a békülés már nem pusztán családi kérdésnek tűnik, hanem stratégiai lépésnek is. Harry korábban többször beszélt arról, hogy szeretné rendezni viszonyát apjával és bátyjával, ám a szakértők szerint a királyi kapcsolatok fenntartása kulcsfontosságú a Sussex-márka jövője szempontjából. 

A nagy dilemma most az: lehet-e valódi megbékélés anélkül, hogy újabb támadások érnék a monarchiát? Ha Harry hallgat, eltűnhet a történet, ami eddig eltartotta őket. Ha beszél, végleg bezárulhatnak az ajtók. A következő lépése nemcsak a családi kapcsolatokat, hanem Meghan és Harry médiabirodalmának sorsát is meghatározhatja, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
