Harry herceg titkos motivációja: ezért akarja mindenáron begyógyítani a királyi sebeket – Meghan „igazságbombája” mindent felboríthat

Első pillantásra érzelmi történetnek tűnik: egy fiú, aki békülni szeretne apjával, és egy testvér, aki nem akarja végleg felégetni a hidakat maga mögött. Harry herceg utóbbi időben tett kijelentései azonban egyre több kérdést vetnek fel a királyi családdal való kibékülés valódi okairól.

Harry hercegnek hiányzik a családja

Harry herceg békülőben?

Királyi szakértők szerint ugyanis a háttérben jóval prózaibb szempontok is meghúzódhatnak. Duncan Larcombe királyi életrajzíró úgy véli, a Sussex hercegi pár médiabirodalmának jövője – különösen a Netflix-szel kötött többéves szerződésük – komoly nyomást helyezhet Harryre és Meghanra. A 2020-ban aláírt megállapodás óta egyre gyakrabban merül fel a kérdés: meddig marad életképes a partnerség valódi királyi kapcsolódások nélkül?

A legnagyobb sikert eddig a 2022-es Harry & Meghan dokumentumsorozat hozta, amely hatalmas nézettséget és globális visszhangot váltott ki. Az ezt követő projektek azonban már jóval szerényebb érdeklődést kaptak. Elemzők szerint a közönséget elsősorban a királyi család kulisszái mögötti történetek vonzzák.