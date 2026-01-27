Budapesti villamoson lett rosszul egy idős nő, az utasok mentették meg az életét

Az Országos Mentőszolgálat közölte a közösségi oldalán, hogy életmentés történt egy budapesti villamoson. Egy 75 év körüli nő hirtelen rosszul lett, eszméletét vesztette és leesett az ülésről, utastársai pedig azonnal a segítségére siettek: szóltak a vezetőnek, mentőt hívtak és a mentésirányító segítségével elkezdték az újraélesztést a nőnél, aki nem lélegzett.
Félautomata defibrillátort is alkalmaztak, hogy megmentsék az idős hölgy életét, egymást váltva küzdöttek az utasok érte. Pár percen belül megérkezett az esetkocsi is, majd a mentősök átvették az ellátást, ami szerencsére sikerrel végződött, a beteg keringése visszatért, majd stabil állapotban szállították kórházba.
