Tragédia: lakástűz követelt életet, elhunyt egy idős férfi Encsen

Tragédia történt január 24-én szombat reggel, miután kigyulladt egy lakóház egyik szobája Encsen, a Vágóhíd úton. A lakás huszonöt négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt a konyhára is. Az ingatlanban egy televízió és egyéb berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, az épületből egy gázpalackot is kivittek. A lakásban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már az életét megmenteni.

Tragédia: lakástűzben életét vesztette egy idős férfi. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tragédia: lakástűzben életét vesztette egy idős férfi

A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat, lomokat az otthonunkban, mert ezek amellett, hogy tűzveszélyesek, a menekülést is nehezítik. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonunkba

- írja a katasztrófavédelem.