Felcsaptak a lángok Kadarkúton, egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr mentett életet

Tűz keletkezett, egy mintegy hetven négyzetméteres családi házban Kadarkúton, a Hódos utcában.
A kaposvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltók három vízsugárral elfojtották a lángokat. Egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr kihozta a tulajdonost az épületből. A helyszínre mentő is érkezett - tudatta a Katasztrófavédelem csütörtök hajnalban.
