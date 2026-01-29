Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Felcsaptak a lángok Kadarkúton, egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr mentett életet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 06:40
A helyszínre mentőt is riasztottak. A hírek szerint a ház tulajdonosát egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr hozta ki.
Tűz keletkezett, egy mintegy hetven négyzetméteres családi házban Kadarkúton, a Hódos utcában. 

tűz, tűzvész, lángok, láng
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Lakástűz volt Kadarkúton

A kaposvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltók három vízsugárral elfojtották a lángokat. Egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr kihozta a tulajdonost az épületből. A helyszínre mentő is érkezett - tudatta a Katasztrófavédelem csütörtök hajnalban.


 

 

