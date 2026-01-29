Felcsaptak a lángok Kadarkúton, egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr mentett életet

Tűz keletkezett, egy mintegy hetven négyzetméteres családi házban Kadarkúton, a Hódos utcában.

Tűz volt Kadarkúton, egy hetven négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A kaposvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltók három vízsugárral elfojtották a lángokat. Egy szabadnapos tűzoltó és egy rendőr kihozta a tulajdonost az épületből. A helyszínre mentő is érkezett - tudatta a Katasztrófavédelem csütörtök hajnalban.



