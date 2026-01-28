Lángokban az ötcsillagos síközpont, több mint 100 tűzoltó a helyszínen

Pusztító lángok csaptak fel Vilmos herceg egyik kedvenc ötcsillagos síközpontjában - ég a Grandes Alpes.

Kigyulladt a híres síközpont

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Francia-Alpok egyik legelőkelőbb szállodáját több tűzoltói egység oltotta, miután kedden este 7 óra körül lángok csaptak fel a padláson.

Szerda reggelre 115 tűzoltó helyszínelt és küzdött a tűzzel, amely egy közeli faépületre is átterjedt.

Mintegy 100 embert evakuáltak a Grandes Alpes szállodából, és mintegy 60 tűzoltó még mindig a tűz eloltásán dolgozik

- mondta a katasztrófavédelmi szóvivő.

A szomszédos Lana Hotelből is evakuáltak 200 embert elővigyázatosságból, mindenkit egy közeli városházára tereltek. Súlyos sérülésről nem érkezett jelentés, a fagyos időben dolgozó tűzoltók csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Bruno Charlot, a közeli Albertville alprefektusa elmondta, hogy a csapatok lehetetlen körülmények között küzdöttek, miközben a tűz láthatatlanul kúszott be a tető alá.

A tűz a tűzoltók erőfeszítései ellenére is jelentősen átterjedt az éjszaka folyamán. Munkájukat a tetőszerkezet bonyolítja.

Az üdülőhely Európa egyik legdrágább síparadicsoma, amely olyan hírességek kedvelt célpontja, mint David és Victoria Beckham, Robbie Williams, Ian Botham és a néhai Brigitte Bardot - írja a The Sun.

Lángokban a síközpont