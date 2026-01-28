Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lángokban az ötcsillagos síközpont, több mint 100 tűzoltó a helyszínen

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 12:32
francia alpokhotel
Ég Vilmos herceg egyik kedvenc üdülőhelye. Az ötcsillagos síközpont szállodáját evakuálták.
CJA
A szerző cikkei

Pusztító lángok csaptak fel Vilmos herceg egyik kedvenc ötcsillagos síközpontjában - ég a Grandes Alpes.

Kigyulladt a híres síközpont
Kigyulladt a híres síközpont 
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A Francia-Alpok egyik legelőkelőbb szállodáját több tűzoltói egység oltotta, miután kedden este 7 óra körül lángok csaptak fel a padláson.

Szerda reggelre 115 tűzoltó helyszínelt és küzdött a tűzzel, amely egy közeli faépületre is átterjedt.

Mintegy 100 embert evakuáltak a Grandes Alpes szállodából, és mintegy 60 tűzoltó még mindig a tűz eloltásán dolgozik

- mondta a katasztrófavédelmi szóvivő.

A szomszédos Lana Hotelből is evakuáltak 200 embert elővigyázatosságból, mindenkit egy közeli városházára tereltek. Súlyos sérülésről nem érkezett jelentés, a fagyos időben dolgozó tűzoltók csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Bruno Charlot, a közeli Albertville alprefektusa elmondta, hogy a csapatok lehetetlen körülmények között küzdöttek, miközben a tűz láthatatlanul kúszott be a tető alá.

A tűz a tűzoltók erőfeszítései ellenére is jelentősen átterjedt az éjszaka folyamán. Munkájukat a tetőszerkezet bonyolítja.

Az üdülőhely Európa egyik legdrágább síparadicsoma, amely olyan hírességek kedvelt célpontja, mint David és Victoria Beckham, Robbie Williams, Ian Botham és a néhai Brigitte Bardot - írja a The Sun.

Lángokban a síközpont

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu