Végzetes motorbaleset Sopronban: temetőfalnak csapódva halt meg Péter

Kiabálásra, sikoltozásra, majd mentősök szirénázására keltek többen is Sopronban, a hajnali órákban kedden (január 27.), az Anger téri sporttelep közelében. Az ott élő lakók szörnyű látvánnyal szembesültek: egy férfi a földön feküdt, éppen újraélesztették. Hamarosan kiderült, hogy tragikus motorbaleset történt: úgy tudni, hogy a középkorú férfi a sporttelep környékén motorozott, amikor a jeges, síkos úton vélhetően megcsúszott, letért az útról, majd egyenesen a helyi evangélikus temető falának csapódott.

A motorbaleset áldozatát egész Sopron gyászolja. Péter hosszú évek óta hordta már az újságot a soproni otthonokban. Aznap reggel is munkába indult Fotó: freepik.com

Halálos motorbaleset Sopronban: temetőfalnak csapódott a közkedvelt futár

A baleset idejében a helyszínen volt egy szabadnapos mentős is, aki rögtön odarohant és megkezdte a férfi újraélesztését. Bár hamarosan a mentősök is a helyszínre érkeztek, és ők hosszú időn keresztül folytatták az újraélesztést, a férfin már nem lehetett segíteni: olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal meghalt. A férfi halála mindenkit megrázott a környéken, a motort vezető férfit, Pétert ugyanis szinte mindenki ismerte a városban: futárként dolgozott, úgy tudjuk, hogy hosszú évek óta ő hordta az újságokat szinte minden otthonba. Információink szerint aznap is csak azért ült motorra, hogy dolgozni menjen, általában ugyanis ezzel indult kora hajnalonta futárkodni.

Bármilyen idő volt, ő hozta a lapot hajnalban. Nyáron és télen, a leghidegebb és a legmelegebb időben is ment, eddig sosem volt gond, biztosan és jól vezetett, nem ment őrült módra, hiszen háztól házig járt

- mondta az egyik helyi asszony. Hozzátette, Pétert mindenki nagyon kedvelte, ismerték az arcát, sokan már előre várták a hajnali felbukkanását. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de a helyiek szerint aznap kimondottan jeges és csúszós volt az út:

Megtévesztő lehet, hogy kissé enyhült az idő a nagy fagyok óta, mert aznap éjjel mínuszok voltak, ha jól tudom. Még a járdák is nagyon csúsztak reggel, gondolom, hogy az autóút sem volt különb

- vélekedett a helybéli asszony. A baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.