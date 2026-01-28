Végzetes motorbaleset Sopronban: temetőfalnak csapódva halt meg Péter

Kiabálásra, sikoltozásra, majd mentősök szirénázására keltek többen is Sopronban, a hajnali órákban kedden (január 27.), az Anger téri sporttelep közelében. Az ott élő lakók szörnyű látvánnyal szembesültek: egy férfi a földön feküdt, éppen újraélesztették. Hamarosan kiderült, hogy tragikus motorbaleset történt: úgy tudni, hogy a középkorú férfi a sporttelep környékén motorozott, amikor a jeges, síkos úton vélhetően megcsúszott, letért az útról, majd egyenesen a helyi evangélikus temető falának csapódott.
A baleset idejében a helyszínen volt egy szabadnapos mentős is, aki rögtön odarohant és megkezdte a férfi újraélesztését. Bár hamarosan a mentősök is a helyszínre érkeztek, és ők hosszú időn keresztül folytatták az újraélesztést, a férfin már nem lehetett segíteni: olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal meghalt. A férfi halála mindenkit megrázott a környéken, a motort vezető férfit, Pétert ugyanis szinte mindenki ismerte a városban: futárként dolgozott, úgy tudjuk, hogy hosszú évek óta ő hordta az újságokat szinte minden otthonba. Információink szerint aznap is csak azért ült motorra, hogy dolgozni menjen, általában ugyanis ezzel indult kora hajnalonta futárkodni.
Bármilyen idő volt, ő hozta a lapot hajnalban. Nyáron és télen, a leghidegebb és a legmelegebb időben is ment, eddig sosem volt gond, biztosan és jól vezetett, nem ment őrült módra, hiszen háztól házig járt
- mondta az egyik helyi asszony. Hozzátette, Pétert mindenki nagyon kedvelte, ismerték az arcát, sokan már előre várták a hajnali felbukkanását. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de a helyiek szerint aznap kimondottan jeges és csúszós volt az út:
Megtévesztő lehet, hogy kissé enyhült az idő a nagy fagyok óta, mert aznap éjjel mínuszok voltak, ha jól tudom. Még a járdák is nagyon csúsztak reggel, gondolom, hogy az autóút sem volt különb
- vélekedett a helybéli asszony. A baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.