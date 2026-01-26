Szakított vele a párja: mérgezett, csokoládéba mártott málnával állt bosszút a gyerekein

Szökni próbált az az 54 éves üzletasszony, aki mérgezett, csokoládéba mártott málnával megölt két fiatal lányt. Az 54 éves Zulma Guzman kegyetlenül megölte ugyanis a 14 éves Ines de Bedou-t és a 13 éves Emilia Forerót, majd fogta magát és Kolumbiából Londonba menekült. Tettére pedig az indok nem más volt, minthogy a tinik apja, Juan de Bedout szakított vele. Ennek okán juttatta a nehézfémnek számító talliummal mérgezett gyümölcsöt z otthonukba ajándékként.

Mérgezett, csokoládéba mártott málnával ölt Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Mérgezett, csokoládéba mártott málnával ölt

Az ügy kivizsgálása hónapokat vett igénybe, azonban a hatóságok nemrég kiderítették, Guzman volt a tettes, ami miatt üzletasszony a Temzébe akart ugrani. A rendőrök azonban még időben odaértek hozzá, így öngyilkossági kísérlete nem sikerült. Pszichiátriára vitték, ahol végül január 6-án letartóztatták és azóta börtönben tartják fogva, habár tagadja, hogy megölte volna a lányokat. Kolumbia jelenleg a kiadatását kéri.

Mielőtt őrizetbe vehették volna, repülőjegyet vásárolt Brazíliába. Ez vörös zászlót jelentett az Interpol számára, ezért őrizetbe vették. A kiadatási eljárás eltarthat egy ideig, de a kolumbiai hatóságok biztosak abban, hogy Zulma Guzman visszatér, hogy elmagyarázza, mi történt

- közölték a hatóságok.

Guzman egy futár segítségével juttatta a csomagot exének házához. A tragédia során nemcsak a két tinilány, hanem a férfi felesége, Alicia Graham Sardi is életét vesztette, habár az ő halál még továbbra is vizsgálat alatt áll, miután rákot is diagnosztizáltak nála.

Én is anya vagyok, és ez felfoghatatlan fájdalom lehet. Megértem, hogy emiatt meg akarják találni az elkövetőt, és minden lehetséges eszközt bevetnek, de nem én vagyok az a tettes

- védekezett.

Tárgyalására várhatóan februárban kerül sor, írja a Mirror.