Több mint két éve tűnt el a túrázó, most egy önkéntes bukkant a maradványaira

Celine Cremer több mint két éve tűnt el túrázás közben, a hatóság most a belga nő maradványait találta meg.

Két éve eltűnt túrázó maradványaira akadtak

Fotó: HandmadePictures / Shutterstock

Önkéntes találta meg Cremer maradványait

A rendőrség elmondása szerint egy bozótjáró találta meg a maradványokat, amikor Cremer után kutatott. A túrázót legutoljára a Philosophers Falls közelében, a Cradle-hegynél, Tasmániában látták.

Cremer-t 2023. június 17-én látták utoljára, családja eltűnését június 26-án jelentette be. A 31 éves nőt több egység is kereste: a rendőrség, az SES földi egységei, speciális gyorsvízi mentőalakulatok, drónok és egy helikopter is részt vett az akcióban.

Először azt feltételezték, hogy túrázni ment, de autóját egy parkolóban találták, ezután jelentették be eltűnését.

Andrew Hanson nyomozó elmondta, hogy a családot értesítették, és hozzátette:

Bár a törvényszéki vizsgálatok még befejezésre várnak, egy patológus áttekintette a képeket, és megerősítette, hogy a maradványok emberi eredetűek.

Cremer eredeti keresését 2023. július 10-én függesztették fel, miután arra jutottak, hogy nem volt esély arra, hogy a nő túlélte volna a rossz időjárást.

A maradványokat megtaláló személy régóta kereste a túrázót, több keresőcsoporttal együtt. Hanson szerint ez tükrözi az erős közösségi támogatást és a folyamatos erőfeszítéseket – írja a The Guardian.