Most jött a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt - Megrázó fotó

Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét, mert a kisrepülő, amelyen utaztak, szerdán landolás közben lezuhant a Baramati repülőtéren, Mumbaitól mintegy 250 kilométerre délkeletre - jelentették be a helyi hatóságok.
A légiszerencsétlenségnek nem voltak túlélői az indiai polgári repülési igazgatóság (DGCA) közleménye szerint.
A Learjet 45-ös kisrepülőn, amelyet az újdelhi székhelyű VSR Aviation magánlégitársaság működtetett, Adzsit Pavar helyettes főminiszter tartott Mumbaiból Punéba, hogy egy helyi választási kampányrendezvényen vegyen részt. A DGCA jelentése szerint a másik két utas egy személyi biztonsági tiszt és egy kísérő volt, rajtuk kívül még a két pilóta tartózkodott a fedélzeten.
A repülőgép a Baramati repülőtérre akart leszállni, de ereszkedés közben lezuhant, és földet érve azonnal lángba borult. A helyi televízió által bemutatott felvételeken a gép roncsaiból felszálló füst látszik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.