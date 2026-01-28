Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a katasztrófa: lavina pusztított a kedvelt üdülőhelyen

indiai
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 09:55
lavinakatasztrófa
Hóvihar bénította meg Indiát. A lavinát biztonsági kamerák rögzítették.
CJA
A szerző cikkei

Lavina csapott le egy indiai turistaközpontra: a hó a sonamargi üdülőhelyen pusztított.

Lavina sújtotta a kedvelt üdülőhelyet indiában
Lavina sújtotta a kedvelt üdülőhelyet indiában (fotó: Pexels)

A Dzsammu és Kasmír területén található üdülőre kedden, helyi idő szerint este 22 óra 12 perckor zúdult le a lavina, amelyet biztonsági kamerák rögzítettek.

A hatóságok szerint szerencsére nem érkezett bejelentés halálos áldozatról, az épületeket azonban teljesen ellepte a hó.

A Sonamarg Beopar Mandal elnöke, Furqan Shera elmondta, hogy károkról sem érkezett jelentés, a természeti esemény egyetlen bizonyítékát a felvételek jelentik.

A hatóságok már hétfőn értesültek a lavinaveszélyről, és figyelmeztetést adtak ki a térségre. A jelenséget Sonamargban és a völgy nagy részén tapasztalt mérsékelt, illetve erős havazás okozta.

A folyamatos havazás több területet is érintett: Srinagar repülőterén több járatot töröltek, több száz turista rekedt a terminálon.

A tisztviselők közlése szerint több országutat is lezártak, és megtiltották a közlekedést mindaddig, amíg a havat teljesen el nem takarítják.

Az ország ezen részén a vonatközlekedés is fennakadt, több járatot is törölni kellett a körülmények miatt. A sínek megtisztítását követően azonban néhány órán belül helyreállt a forgalom - közölte a The Times of India.

Videón a lavina

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu