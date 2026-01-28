Videón a katasztrófa: lavina pusztított a kedvelt üdülőhelyen

Lavina csapott le egy indiai turistaközpontra: a hó a sonamargi üdülőhelyen pusztított.
A Dzsammu és Kasmír területén található üdülőre kedden, helyi idő szerint este 22 óra 12 perckor zúdult le a lavina, amelyet biztonsági kamerák rögzítettek.
A hatóságok szerint szerencsére nem érkezett bejelentés halálos áldozatról, az épületeket azonban teljesen ellepte a hó.
A Sonamarg Beopar Mandal elnöke, Furqan Shera elmondta, hogy károkról sem érkezett jelentés, a természeti esemény egyetlen bizonyítékát a felvételek jelentik.
A hatóságok már hétfőn értesültek a lavinaveszélyről, és figyelmeztetést adtak ki a térségre. A jelenséget Sonamargban és a völgy nagy részén tapasztalt mérsékelt, illetve erős havazás okozta.
A folyamatos havazás több területet is érintett: Srinagar repülőterén több járatot töröltek, több száz turista rekedt a terminálon.
A tisztviselők közlése szerint több országutat is lezártak, és megtiltották a közlekedést mindaddig, amíg a havat teljesen el nem takarítják.
Az ország ezen részén a vonatközlekedés is fennakadt, több járatot is törölni kellett a körülmények miatt. A sínek megtisztítását követően azonban néhány órán belül helyreállt a forgalom - közölte a The Times of India.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.