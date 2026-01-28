Videón a katasztrófa: lavina pusztított a kedvelt üdülőhelyen

Lavina csapott le egy indiai turistaközpontra: a hó a sonamargi üdülőhelyen pusztított.

Lavina sújtotta a kedvelt üdülőhelyet indiában (fotó: Pexels)

A Dzsammu és Kasmír területén található üdülőre kedden, helyi idő szerint este 22 óra 12 perckor zúdult le a lavina, amelyet biztonsági kamerák rögzítettek.

A hatóságok szerint szerencsére nem érkezett bejelentés halálos áldozatról, az épületeket azonban teljesen ellepte a hó.

A Sonamarg Beopar Mandal elnöke, Furqan Shera elmondta, hogy károkról sem érkezett jelentés, a természeti esemény egyetlen bizonyítékát a felvételek jelentik.

A hatóságok már hétfőn értesültek a lavinaveszélyről, és figyelmeztetést adtak ki a térségre. A jelenséget Sonamargban és a völgy nagy részén tapasztalt mérsékelt, illetve erős havazás okozta.

A folyamatos havazás több területet is érintett: Srinagar repülőterén több járatot töröltek, több száz turista rekedt a terminálon.

A tisztviselők közlése szerint több országutat is lezártak, és megtiltották a közlekedést mindaddig, amíg a havat teljesen el nem takarítják.

Az ország ezen részén a vonatközlekedés is fennakadt, több járatot is törölni kellett a körülmények miatt. A sínek megtisztítását követően azonban néhány órán belül helyreállt a forgalom - közölte a The Times of India.

Videón a lavina