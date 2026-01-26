Megrázó részletek derültek ki Scott Samson haláláról, akit egy illegálisan tartott kutya – XL bully – támadhatott meg skóciai otthonában. A 38 éves férfit 2025 márciusában találták meg vérben fekve ruthergleni lakásának nappalijában, közvetlenül a barátja kutyája mellett, amelyet ideiglenesen ő felügyelt.
A boncolás nem tudta egyértelműen megállapítani a halál okát, mivel a test súlyosan roncsolódott. A szakértők nem tudták kizárni, hogy Scottot a kutya ölte meg, de az sem bizonyítható, hogy a támadás csak a halála után történt. Édesanyja, a 60 éves Morag szerint fia arcát, torkát és testének több részét is szétroncsolta az állat.
Az asszony elmondása szerint a rendőrség kezdetben túladagolásról beszélt, és csak hetekkel a temetés után, egy postán érkezett boncolási jelentésből tudta meg, milyen súlyos sérülések érték a fiát. A ravatalozáskor zárt koporsót javasoltak számára, így nem tudott végső búcsút venni, megölelni vagy megcsókolni gyermekét.
A kutya tulajdonosa, Neal Stark, börtönbüntetése idejére adta tovább az állatot ismerősein keresztül Scottnak. A hatóságok később megerősítették, hogy az állat egy be nem jegyzett, tiltott XL bully volt. Ennek ellenére vádemelés nem történt, mivel az ügyészség szerint nincs elegendő bizonyíték, tudta meg a Daily Star.
A kutyát hónapokon át rendőrségi kennelekben tartották, ám a sajtó megkeresése után megsemmisítési határozat született, így az állatot elaltatják. Morag hivatalos panaszt tett a rendőrségnél, és azt mondja: számára mindegy, hogy fia a támadás előtt vagy után halt meg, szerinte egy veszélyes, tiltott kutyának nem lett volna szabad életben maradnia.
