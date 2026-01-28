Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ítéletidő Portugáliában: áldozatokat szed a Kristin-vihar

Portugália
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 13:20
viharhalál
Egy autóra dőlt fa okozta egy férfi halálát. A Kristin nevű brutális vihar miatt többen is megsérültek.
CJA
A szerző cikkei

Egy ember életét vesztette Portugáliában a Kristin névre keresztelt vihar okozta pusztítás következtében - jelentette a Lusa portugál állami hírügynökség szerdán.

Áldozata van a Kristin nevű viharnak portugáliában
Áldozata van a Kristin nevű viharnak Portugáliában (fotó: Pexels)

Pusztít a Kristin nevű vihar

Az eset Lisszabontól északra történt: egy férfi autójára rázuhant egy fa, amelyet az erős szél döntött ki - erősítette meg Paulo Santos, a portugál katasztrófavédelmi hatóság (ANEPC) szóvivője az EFE hírügynökségnek.

Hozzátette, hogy a déli térségben több mint 1500 incidens történt, és a mentésben tűzoltók is megsérültek. A régióban több lakóházban is kár keletkezett, többeket ki kellett menekíteni.

A Kristin hétfőn kora reggel érte el a portugál partokat az Atlanti-óceán felől óránként 140 kilométeres sebességű széllökésekkel. A hatóságok a vihar hevessége miatt arra kérték az embereket, hogy ne hagyják el otthonukat.

A vihar áramkimaradásokat okozott, fennakadásokat a távközlésben, és több utat le kellett zárni a kidőlt fák és a heves csapadék miatt. A tengerszint feletti 400 métert meghaladó területeken közlekedő vasútvonalakat megbénította és az utakat járhatatlanná tette az erős havazás. Az RTP televízió jelentése szerint több iskolában szünetet kellett elrendelni az ítéletidő miatt.

A portugál hatóságok az esőzés folytatódása miatt áradások lehetőségére is felhívták a figyelmet. A vihar időközben továbbhaladt Spanyolország felé: a hatóságok a tengerpartokon ott is magas hullámokra figyelmeztettek és arra, hogy várhatóan a havazás is fennakadásokat fog okozni - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu