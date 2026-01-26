Kétségbeesett felhívás: eltűnt a Szent Imre kórházból egy 78 éves férfi

Egy nő tett kétségbeesett felhívást a Facebookon, miután az édesapja az éjszaka folyamán nyomtalanul eltűnt a dél-budai Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról. Könnyen elképzelhető, hogy a 78 éves Tóth Kálmán valahol a kórház közelében van, azonban nincs nála semmilyen irat, és a hideg időben kabátot sem vitt magával.
Azt kérik, hogy aki látta Tóth Kálmánt, azonnal értesítse a rendőrséget, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívó számot. A családot is lehet értesíteni a +36302460049 és +36306125846-as telefonszámokon.
