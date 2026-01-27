Hihetetlen fogás: nyolc tonna kábítószert találtak, de nem akárhol

Nyolc tonna kábítószerre bukkantak a portugál és a kolumbiai hatóságok az Azori-szigetek környékén egy nemzetközi rendőrségi művelet során, amelynek keretében négy embert is - három kolumbiai és egy venezuelai állampolgárt - őrizetbe vettek - jelentette be hétfőn a kolumbiai rendőrfőparancsnok, hozzátéve, hogy ez volt Portugália történetének legnagyobb drogfogása.

Nyolc tonna kábítószerre bukkantak a hatóságok

Fotó: Pexels (illusztráció)

Különleges módon csempészték a kábítószert

William Rincón az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a műveletet megelőzően a hatóságok az Egyesült Államok kábítószer-ellenes hivatalával (DEA) is egyeztettek, amely információval látta el őket. Hozzátette, hogy a kábítószert Kolumbiából, tengeralattjárón indították útnak. Kiemelte, hogy az összehangolt akció rávilágított a nemzetközi összefogás fontosságára a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben - írja az MTI.

Január elején Gustavo Petro kolumbiai államfő leszögezte, hogy hivatali idejének kezdete, azaz 2022. augusztus óta megnőtt a drogfogások száma Kolumbiában. Hozzátette, hogy mandátumának végéig, azaz idén májusig ez az arány meghaladhatja a 3500 tonnát is, ezt pedig szerinte "még soha semmilyen kormánynak a világon nem sikerült elérnie".