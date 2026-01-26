Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a lakótelepre: egy 3 hónapos babát találtak holtan

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 16:43
három hónaposhalál
A szomszédok találták meg a babát. Próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Holtan találtak egy három hónapos csecsemőt hétfőn Kassán, egy Podjavorinská utcai lakásban. A körülmények egyelőre nem ismertek. 

csecsemő, baba, baby,
Fotó: Freepik.com

Korzár Košice információi szerint helyi lakosok találták meg a babát, aki már nem mutatott életjeleket. A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, de a csecsemő életét nem tudták megmenteni. A szomszédok a mentők kiérkezése előtt próbálták újraéleszteni a gyermeket, sikertelenül. „A helyszínre mentőegységet küldtünk. Az orvos sajnálatos módon a halál beálltát állapította meg” – erősítette meg Martina Fröhlich Činovská, a mentőszolgálat szóvivőjének helyettese.

A Luník IX lakótelepen történt haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Paraméter.

„A rendőröket kora reggel riasztották egy kassai lakótelepre. A három hónapos gyermek halála eddig pontosan tisztázatlan okokból következett be. A halál pontos okának megállapítására boncolást rendeltek el” – tájékoztatott Jana Illésová, a megyei rendőrség szóvivője.

A nyomozó büntetőeljárást indított halálokozás gyanújával. „Az ügy érzékenységére való tekintettel további részleteket nem közölhetünk” – tette hozzá Illésová.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu