Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a lakótelepre: egy 3 hónapos babát találtak holtan

Holtan találtak egy három hónapos csecsemőt hétfőn Kassán, egy Podjavorinská utcai lakásban. A körülmények egyelőre nem ismertek.

Fotó: Freepik.com

A Korzár Košice információi szerint helyi lakosok találták meg a babát, aki már nem mutatott életjeleket. A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, de a csecsemő életét nem tudták megmenteni. A szomszédok a mentők kiérkezése előtt próbálták újraéleszteni a gyermeket, sikertelenül. „A helyszínre mentőegységet küldtünk. Az orvos sajnálatos módon a halál beálltát állapította meg” – erősítette meg Martina Fröhlich Činovská, a mentőszolgálat szóvivőjének helyettese.

A Luník IX lakótelepen történt haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Paraméter.

„A rendőröket kora reggel riasztották egy kassai lakótelepre. A három hónapos gyermek halála eddig pontosan tisztázatlan okokból következett be. A halál pontos okának megállapítására boncolást rendeltek el” – tájékoztatott Jana Illésová, a megyei rendőrség szóvivője.

A nyomozó büntetőeljárást indított halálokozás gyanújával. „Az ügy érzékenységére való tekintettel további részleteket nem közölhetünk” – tette hozzá Illésová.