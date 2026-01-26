Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Tragédia Szombathelyen: halálra gázolták a kórház előtt a kómás férjéhez siető nyugdíjast

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:50
Az idős asszony éppen a kórház oldalára sietett át, amikor egy autó elütötte. Úgy tudjuk, hogy a halálra gázolt nyugdíjas pont a kórházba sietett, a férje ugyanis már egy ideje kómában fekszik az intézményben. A helyiek szerint az útszakasz balesetveszélyes, ugyanis az épület előtt nincsen gyalogátkelő.

Rendőrök és mentők csoportosultak csütörtökön (január 22.) délután a szombathelyi Markusovszky Lajos utcában. A kórház előtti szakaszon ugyanis korábban egy Audi halálra gázolt egy idős asszonyt, aki éppen a kórház oldalára igyekezett átjutni. A helyiek már régóta nehezményezik, hogy a szakasz igencsak veszélyes, gyalogátkelő ugyanis nincsen, a kórházhoz pedig így csak nagyobb kerülővel lehet eljutni.

Az asszony a kómában fekvő férjéhez sietett, amikor halálra gázolta az Audi
A nyugdíjas a kórházba sietett a kómában fekvő férjéhez, amikor az Audi halálra gázolta    Fotó: Vaol/Horváth Balázs

Halálra gázolták a kómás férjéhez siető asszonyt

A nyugdíjas éppen az úttesten sietett át, amikor a sötét színű Audi elgázolta. A sofőr már fékezett, amikor észlelte a gyalogost, de hiába: a kocsi bal első részével nekicsapódott a nyugdíjasnak. Információink szerint a nő először a kocsi motorháztetejére csapódott, olyan erővel, hogy még a szélvédőt is betörte, végül pedig a betonra zuhant. Bár a mentősök és az orvosok szempillantás alatt odarohantak a földön fekvő nőhöz, már nem lehetett rajta segíteni: bár többször megpróbálták újraéleszteni, a nyugdíjas a helyszínen elhunyt. 

Úgy tudjuk, hogy tragikus sorsú asszony nem véletlenül rohant aznap a kórházhoz: a férje ugyanis már hosszú hetek óta kómában volt, az intézmény egyik osztályán feküdt. Felesége egy nap sem mulasztotta el a látogatást: minden egyes napon férje betegágya mellett ült.

Az idős nőt rengetegen gyászolják, információink szerint ugyanis közismert levéltáros és történész volt.

Az Audinak a szélvédője betört    Fotó: Vaol/Horváth Balázs

A környékbeliek szerint súlyos gond, hogy a kórház előtt nincsen gyalogátkelőhely. Bár a bejárattól pár száz méterre mind a két oldalon van zebra, a legtöbben mégis a bejárathoz közeli, ám így szabálytalan átkelést választják: 

Nagyon sok betegnek nincs annyi ereje vagy olyan állapotban van, hogy már megterhelő számára az a párszáz méter is. Nem beszélve az idős emberekről

 - szögezte le egy helybeli. A baleset körülményeit jelenleg is szakértők bevonásával vizsgálják.

 

