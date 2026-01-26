Emberöléssel és terrorcselekménnyel fenyegetőztek: a TEK rúgta rájuk az ajtót

A Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével azonosított és fogott el a rendőrség négy fiatalból álló hacker csoportot, akiket swatting (hamis hívás a rendőrség irányába) és doxing (más személyes adatainak a nyilvánosságra hozatala megfélemlítési célból) bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak.

Hacker csoportot fogtak el a hatóságok

Fotó: Panorama Images / Shutterstock

Az akciót a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, valamint a román rendőrség hajtotta végre. Az eljárás során számítógépeket és mobiltelefonokat foglaltak le, amelyeket később részletesen átvizsgáltak.

Hatóságokat fenyegettek meg

A nyomozás tavaly júliusban indult, miután néhány napon belül több bejelentés is érkezett súlyos bűncselekményekről. Az elkövetők oktatási és egyházi intézmények, lakóépületek felrobbantásával, különböző emberek megölésével, valamint rendőri egységek elleni támadásokkal fenyegetőztek.

A rendőrség a hívások technikai adatai alapján azonosította az elkövetőket, majd eljárást indított ellenük. A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetők swatting és doxing cselekményeket követtek el, és a sértettekkel a Discord felületén léptek kapcsolatba.

Az oldalon több felhasználó között vita alakult ki, a gyanúsítottak megszerezték vitapartnereik személyes adatait, és ezek felhasználásával tettek hamis bejelentéseket.

A nyomozás során az is kiderült, hogy egy román fiatalkorú is érintett volt az ügyben, ezért a román rendőrség is bekapcsolódott az eljárásba. A 17 éves fiatal Bihar megyéből származik. Társai egy 16 éves kisvárdai fiú, egy 18 éves nyíregyházi férfi, valamint egy 20 éves budapesti férfi.

Lecsaptak a hacker csoportra

Az összehangolt akció január 20-án zajlott: három magyarországi és egy romániai helyszínen csaptak le a rendőrök, a műveletet a TEK szakmai támogatása segítette.

A hatóságok lefoglalták a fiatalok valamennyi mobiltelefonját és számítástechnikai eszközét, valamint internetes fiókjaikról is lementették az adatokat.

A 16 éves fiút közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ő tagadta a bűncselekményt, jelenleg szabadlábon védekezik.