Gyilkosság áldozata lett a pécsi eltűnt anyuka – Mária halálát családja jelentette be

Napok óta keresték az eltűnt Máriát, családja pedig megerősítette: valóban ő lett a pécsi gyilkosság áldozata.

Gyilkosság áldozata lett az eltűnt anyuka

Fotó: Pexels (illusztráció)

A 30 éves Mária január 22-én tűnt el, hozzátartozói napokig keresték, ám a rendőrség vasárnap este törölte a körözését.

A pécsi nő családtagjai a közösségi médiában osztották meg a szomorú hírt: Máriát holtan találták, és a körülmények szerint gyilkosság áldozata lett.

A Pécsi Járásbíróság közlése szerint az ügyészség már kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A törvényszék hivatalos közleményt hoz nyilvánosságra a 2026. január 26-án délelőtt 11 órakor tartott zárt ülés után - írja az Origo.