Gyilkosság áldozata lett a pécsi eltűnt anyuka – Mária halálát családja jelentette be

pécs
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 12:57
gyilkosságáldozat
Napok óta kereste családja az eltűnt anyukát. Most úgy tűnik, ő lett a pécsi gyilkosság áldozata.
Bors
A szerző cikkei

Napok óta keresték az eltűnt Máriát, családja pedig megerősítette: valóban ő lett a pécsi gyilkosság áldozata.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Gyilkosság áldozata lett Mária

A 30 éves Mária január 22-én tűnt el, hozzátartozói napokig keresték, ám a rendőrség vasárnap este törölte a körözését.

A pécsi nő családtagjai a közösségi médiában osztották meg a szomorú hírt: Máriát holtan találták, és a körülmények szerint gyilkosság áldozata lett.

A Pécsi Járásbíróság közlése szerint az ügyészség már kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A törvényszék hivatalos közleményt hoz nyilvánosságra a 2026. január 26-án délelőtt 11 órakor tartott zárt ülés után - írja az Origo.

