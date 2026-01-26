Gyilkosság áldozata lett a pécsi eltűnt anyuka – Mária halálát családja jelentette be

Napok óta keresték az eltűnt Máriát, családja pedig megerősítette: valóban ő lett a pécsi gyilkosság áldozata.
A 30 éves Mária január 22-én tűnt el, hozzátartozói napokig keresték, ám a rendőrség vasárnap este törölte a körözését.
A pécsi nő családtagjai a közösségi médiában osztották meg a szomorú hírt: Máriát holtan találták, és a körülmények szerint gyilkosság áldozata lett.
A Pécsi Járásbíróság közlése szerint az ügyészség már kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. A törvényszék hivatalos közleményt hoz nyilvánosságra a 2026. január 26-án délelőtt 11 órakor tartott zárt ülés után - írja az Origo.
