Eltűnt egy éjszakai buli után a fiú – két nappal később a családja a lehető legszörnyűbb hírt kapta

Megrázó tragédia történt Angliában: brutális körülmények között vesztette életét a mindössze 24 éves fiú, Drew Perham, aki egy péntek esti szórakozás után tűnt el nyomtalanul. A családja két nappal később kapta meg azt a hírt, amely örökre megváltoztatta az életüket.
A helyi sajtó beszámolói szerint Drew Perham holttestét a hatóságok Plymouth városában, a Millbay Marina közelében, a vízben találták meg. A fiatal férfi péntek este indult el otthonról, azonban soha nem tért haza. Miután több mint 24 órán keresztül nem tudtak róla semmit, a család szombaton eltűnésként jelentette be az esetet. Vasárnap azonban megérkezett a legrosszabb forgatókönyv: a rendőrség értesítette a hozzátartozókat, hogy Drew életét vesztette, és az elsődleges információk alapján emberölés áldozata lehetett.
Sajnos megkaptuk a legborzalmasabb hírt. A gyönyörű és csodálatos Drew Perhamet kegyetlenül elragadták tőlünk
– írta a család a közösségi oldalán.
Hozzátették: hálásak a rengeteg támogató üzenetért, de most időre van szükségük ahhoz, hogy együtt próbálják feldolgozni a történteket.
A Devon és Cornwall rendőrség hétfő reggel megerősítette, hogy az ügyben két 19 éves fiatal férfit letartóztattak Drew halálával összefüggésben. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét, annyit azonban közöltek, hogy egyikük Plymouthból, míg a másik Exmouth városából származik, amely mintegy 80 kilométerre található a holttest felfedezésének helyszínétől, értesült a People.
James Dowler nyomozó főfelügyelő közleményében úgy fogalmazott:
Ez elképzelhetetlenül nehéz időszak Drew családja számára, miután vasárnap megkapták a hírt.
A rendőrség továbbra is tanúkat keres, és arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy jelentkezzen. Különösen azokat várják, akik január 24-én, szombatra virradó éjszaka hajnali 1 és 4 óra között a Millbay környékén tartózkodtak. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.
