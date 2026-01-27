Eltűnt egy éjszakai buli után a fiú – két nappal később a családja a lehető legszörnyűbb hírt kapta

Megrázó tragédia történt Angliában: brutális körülmények között vesztette életét a mindössze 24 éves fiú, Drew Perham, aki egy péntek esti szórakozás után tűnt el nyomtalanul. A családja két nappal később kapta meg azt a hírt, amely örökre megváltoztatta az életüket.

A fiú emberölés áldozata lett

Illusztráció: Pexels

A fiút már nem találták meg élve

A helyi sajtó beszámolói szerint Drew Perham holttestét a hatóságok Plymouth városában, a Millbay Marina közelében, a vízben találták meg. A fiatal férfi péntek este indult el otthonról, azonban soha nem tért haza. Miután több mint 24 órán keresztül nem tudtak róla semmit, a család szombaton eltűnésként jelentette be az esetet. Vasárnap azonban megérkezett a legrosszabb forgatókönyv: a rendőrség értesítette a hozzátartozókat, hogy Drew életét vesztette, és az elsődleges információk alapján emberölés áldozata lehetett.

Sajnos megkaptuk a legborzalmasabb hírt. A gyönyörű és csodálatos Drew Perhamet kegyetlenül elragadták tőlünk

– írta a család a közösségi oldalán.

Hozzátették: hálásak a rengeteg támogató üzenetért, de most időre van szükségük ahhoz, hogy együtt próbálják feldolgozni a történteket.

A Devon és Cornwall rendőrség hétfő reggel megerősítette, hogy az ügyben két 19 éves fiatal férfit letartóztattak Drew halálával összefüggésben. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a gyanúsítottak nevét, annyit azonban közöltek, hogy egyikük Plymouthból, míg a másik Exmouth városából származik, amely mintegy 80 kilométerre található a holttest felfedezésének helyszínétől, értesült a People.

James Dowler nyomozó főfelügyelő közleményében úgy fogalmazott:

Ez elképzelhetetlenül nehéz időszak Drew családja számára, miután vasárnap megkapták a hírt.