Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

100 ezer forintért kellett meghalnia egy 86 éves férfinak: fiatalok ölték meg

bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:52
kifosztfiatalkorú
Százezer forintért végzett idős áldozatával. A fiatalkorú elkövető 10 éves testvérét is magával vitte.
CJA
A szerző cikkei

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a fiatalkorú elkövető szabadságvesztésének súlyosítását indítványozta abban az ügyben, amelyben egy idős férfit brutálisan bántalmaztak, majd megöltek.

Pénzért ölte meg az idős férfit a fiatalkorú elkövető
Pénzért ölte meg az idős férfit a fiatalkorú elkövető Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A fiatalkorú vádlott 2024. augusztus 26-án tízéves testvérével együtt szilvaszedés ürügyén jelent meg egy 86 éves férfi öcsödi házánál. A látogatás során észrevette, hogy az idős férfi ingjének zsebében pénz van, és elhatározta, hogy megszerzi azt. Súlyos bántalmazás után, az idős férfi a helyszínen életét vesztette.

Áldozatára támadt a fiatalkorú elkövető

A Szolnoki Törvényszék az elkövetőt 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádirat szerint a cselekményt nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, valamint idős kora miatt a bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére követte el.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg az elkövető és védője enyhítésért fellebbezett.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem értékelte megfelelően azt a körülményt, hogy az elkövető egy idős embert bántalmazott és ölt meg tízéves gyermek jelenlétében, valamint a kiszabott szabadságvesztés nem szolgálja kellőképpen a büntetés céljait.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu