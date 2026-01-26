100 ezer forintért kellett meghalnia egy 86 éves férfinak: fiatalok ölték meg

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a fiatalkorú elkövető szabadságvesztésének súlyosítását indítványozta abban az ügyben, amelyben egy idős férfit brutálisan bántalmaztak, majd megöltek.

Pénzért ölte meg az idős férfit a fiatalkorú elkövető Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A fiatalkorú vádlott 2024. augusztus 26-án tízéves testvérével együtt szilvaszedés ürügyén jelent meg egy 86 éves férfi öcsödi házánál. A látogatás során észrevette, hogy az idős férfi ingjének zsebében pénz van, és elhatározta, hogy megszerzi azt. Súlyos bántalmazás után, az idős férfi a helyszínen életét vesztette.

Áldozatára támadt a fiatalkorú elkövető

A Szolnoki Törvényszék az elkövetőt 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádirat szerint a cselekményt nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, valamint idős kora miatt a bűncselekmény elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére követte el.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg az elkövető és védője enyhítésért fellebbezett.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem értékelte megfelelően azt a körülményt, hogy az elkövető egy idős embert bántalmazott és ölt meg tízéves gyermek jelenlétében, valamint a kiszabott szabadságvesztés nem szolgálja kellőképpen a büntetés céljait.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - írja az Ügyészség.